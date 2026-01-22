La AECC pide más médicos para hacer frente al cáncer en Canarias

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) reclama más médicos especialistas para hacer frente a esta patología en las Islas. Con el objetivo de reforzar el sistema sanitario de Canarias y mejorar la asistencia a los pacientes con cáncer del Archipiélago, el presidente de la AECC en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, pidió ayer la presencia de más facultativos en los centros hospitalarios. Lo hizo durante la presentación del IV Congreso Canario de personas con cáncer y sus familiares –que bajo el lema Cáncer, mirando al futuro, pone el foco en la vida después de la enfermedad y tendrá lugar el próximo día 30 de enero–.

Según explicó Orozco, el cáncer requiere de pruebas y una atención sanitaria muy concreta que se ve perjudicada por la escasez de facultativos. En este sentido, el presidente señaló que tanto Sanidad como las entidades del tercer sector deben coordinarse para que las Islas se conviertan en un destinto atractivo de cara a los especialistas. «Hay que buscar la fórmula para que estos médicos jóvenes que terminan la especialización elijan Canarias para su desarrollo profesional», agregó.

Por otro lado, recordó que el cáncer es una enfermedad «cara» que puede generar problemas económicos a quienes la sufren. Se trata de una patología que genera cambios en la unidad familiar y que incluso puede llegar a provocar despidos, bajas y gastos extras que alteran de lleno la economía familiar. «El cáncer no siempre está cubierto por la sanidad pública y puede causar imprevistos», aclaró. Y puso como ejemplo a aquellas personas que una vez diagnosticadas deben dejar su empleo porque no pueden seguir ejerciendo. O a familias que deben prestar atención diaria a un familiar enfermo y cuyos horarios laborales deben ser reducidos.

En este contexto, aprovechó para recordar la labor de la asociación y los servicios que ofrece a pacientes y allegados de manera inmediata. «Nosotros somos como la Unidad Militar de Emergencia (UME) del cáncer», comparó. El presidente apuntó que la asociación cuenta con la ventaja de la rapidez. «Si alguien necesita ayuda y nuestros trabajadores sociales nos confirman que hay que dar ese apoyo, en un plazo de 48 y 72 horas comenzamos con la prestación de servicios», agregó.

El presidente es consciente que las entidades como la AECC son un complemento a las administraciones. «Son las instituciones las que deben analizar cada caso en profundidad, pero nosotros estamos para ayudar», detalló. La asociación tiene a disposición de sus suarios servicios gratuitos de atención psicológica, social, nutrición, logopedia, ejercicio físico, acompañamiento, prevención y promoción de la salud. De hecho, durante 2025, la ACCE atendió en las Islas a un total de 5.553 personas, unas 3.929 pacientes y 1.624 familiares y otros usuarios.

IV Congreso

En esta ocasión, el IV Congreso Canario de personas con cáncer y sus familiares tendrá lugar en Auditorio de Adeje, el próximo viernes 30 de enero. «Un municipio que siempre ha estado muy vinculado a la AECC», reveló Orozco. El ayuntamiento de Adeje lleva más de 18 años colaborando con los proyectos de la asociación. Sin ir más lejos, y durante este último año, la entidad logró atender a más de 700 personas de la zona sur de Tenerife gracias a uno de sus recursos.

El proyecto en cuestión está dirigido a aquellas personas con cáncer y familiares que necesitan atención psicológica, social y físico. María Rivero, concejala del Área de Salud, Calidad de Vida y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Adeje, subrayó que acoger este congreso «en nuestro municipio es otra forma de respaldar a las personas que atraviesan un proceso oncológico y de apoyar el trabajo que realiza la entidad».

Por su parte, la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, destacó que esta cita se consolida como un espacio de encuentro y reflexión, pero también pone de manifiesto la labor de AECC.

El evento cuenta ya con más de 500 personas inscritas, procedentes de todas las Islas. Como de costumbre, la cita pone el foco de la enfermedad en quienes la sufren. De hecho, la temática del acto ha sido elegida por los pacientes a través de una encuesta. Y el programa lo han desarrollado de manera conjunta enfermos, familias y el equipo de la entidad.

En esta cuarta edición se llevarán a cabo tres ponencias y dos mesas redondas, centradas en la aceptación en el proceso terapéutico, las manifestaciones anticipadas de voluntad y la alimentación en el paciente oncológico. Además, la hornada concluirá con una tarde de reflexión y puesta en común sobre la vida después del cáncer.