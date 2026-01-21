Canarias suspende en el consumo de pescado y legumbres: ocho de cada diez isleños no alcanzan la proporción recomendada

Canarias suspende en el consumo de pescado, legumbres, huevos, verduras y hortalizas. La última Encuesta de Salud de Canarias, que data de 2021, recoge el déficit de estos comestibles en el patrón de alimentación de los isleños. El pescado encabeza la lista de las comidas que no alcanzan la recomendación de frecuencia de consumo. Y es que hasta un 80% de la población, aproximadamente, prescinde de este alimento en su dieta y no alcanza la proporción adecuada.

La nutricionista Berta Pinto califica de «llamativo» este hecho. «Es curioso que siendo residentes en islas exista un consumo tan disminuido de pescado». Según cuenta la profesora de la Universidad de La Laguna, este alimento es una fuente de proteína animal con un alto valor biológico. «Es decir, que nuestro organismo lo absorbe muy bien», aclara. El pescado contiene grasas con múltiples beneficios para el ser humano. «Sobre todos los azules, que son ricos en omega-3», agrega. Y recuerda que es recomendable consumirlo entre tres y cuatro veces a la semana.

Las legumbres, las grandes olvidadas

Al pescado le siguen las legumbres. El 70% de los canarios no cumple con las medidas necesarias de lentejas, garbanzos y judías en su dieta. Y cuando se trata de huevos, verduras y hortalizas, el porcentaje de isleños que no alcanza la recomendación de ingesta varía entre el 60 y 65%.

La nutricionista indica que, en general, la población presenta un alto consumo de proteínas de origen animal. «Y una muy baja ingesta de proteínas de origen vegetal que son las que debemos potenciar», agrega. Por ejemplo, según cuenta, las legumbres son una fuente de hidratos de carbono complejos que contienen mucha fibra dietética. «Además aportan vitaminas y minerales y tienen muchos beneficios en términos de salud cuando se consumen con regularidad», asegura.

El consumo de frutas, verduras, hortalizas y huevos es importante. Pero para iynto, las grandes olvidadas siempre son las legumbres. «Tenemos que aumentar su consumo», insiste. Y recuerda que tienen un coste bastante económico. «Su precio es mucho más reducido y es un incentivo para potenciar su ingesta», puntualiza.

Tendencia evolutiva

Los datos referentes a Canarias de la última Encuesta de Salud de España de 2023 también evidencian un bajo consumo de pescado (0,54%) y legumbres (2,63%) en el día a día. Pese a que el estudio no es comparable con el sondeo regional de 2021, ya que se emplean diferentes variables y se realizan en distintos periodos, se desprenden conclusiones similares. Y los resultados también coinciden con las objeciones de la nutricionista.

Por su parte, la técnico del servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, Alicia Hernández, explica que estos datos, comparados con la anterior encuesta nacional de 2017, muestran una tendencia evolutiva caracterizada por el descenso de consumo de productos lácteos, pan, cereales, frutas, verduras y hortalizas. Y un aumento en el consumo diario de carne. «También vemos que desciende considerablemente cuando se trata de dulces procesados», detalla. Pues la ingesta se ha reducido casi a la mitad. Hernández insiste en la importancia de tener en cuenta estos datos para detectar las áreas de mejora en cuanto al consumo diario de diferentes de alimentos. «Es evidente la necesidad de reforzar el consumo de pescado, legumbres, huevos, verduras y hortalizas», recalca. E insiste en que esta situación evidencia la necesidad de reforzar la alfabetización nutricional y de impulsar acciones que acerquen a la población a una dieta más saludable y sostenible.

En este contexto, las consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes han puesto en marcha el proyecto Descubre la salud en tu plato, cuyo objetivo es promover buenos hábitos nutricionales en el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). El programa pretende ser un instrumento educativo para que la población aprenda a seleccionar y consumir alimentos de forma saludable. Y con el fin de prevenir enfermedades crónicas y degenerativas relacionadas con el patrón de consumo en las Islas.

Recursos para la divulgación

El programa ofrece una serie de recursos para facilitar su divulgación y en los centros educativos, los contenidos se impartirán a través de talleres. Hasta 50 centros públicos con enseñanza de ESO podrán participar en el proyecto. En concreto, en esta primera edición, el curso se impartirá al alumnado de primero y segundo de la ESO.

De hecho, ayer arrancó el plazo de presentación de solicitudes y los interesados podrán aplicar hasta el próximo martes 3 de febrero a través de la sede electrónica. Tanto Tenerife como Gran Canaria tendrán un cupo de 18 centros. Mientras que el conjunto de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, así como el de La Palma, La Gomera y El Hierro, de siete.

La iniciativa también pretende informar a familias y a la población general sobre la importancia de alimentarse de manera saludable y sostenible. Hernández aclara que el programa plantea acciones para conseguir objetivos en diferentes ámbitos, no solo en el educativo. «Aún estamos pendiente de publicar el contenido completo del programa y las acciones orientadas a los ámbitos sanitarios y socio comunitario», señala. Según cuenta, el documento definitivo continúa en revisión y a finales de enero estará disponible en la página web.