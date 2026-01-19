El mal tiempo genera casi 40 incidencias en Tenerife Norte

Ayer fue otro día difícil en Tenerife Norte. Las malas condiciones meteorológicas condicionaron la programación, en especial entre las 09:30 y las 14:00 horas, en unas infraestructuras aeroportuarias que al cierre de esta información acumulaban 28 cancelaciones, 11 desvíos y un sinfín de retrasos. La niebla rasa que envió a Los Rodeos durante varias horas de la mañana fue el principal causante de las incidencias. También afectaron, aunque en menor medida, las rachas de viento que se registraron en algunas de las instalaciones que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) gestiona en el Archipiélago: Mazo (80 kilómetros / hora); Lanzarote (59 Km/h); Fuerteventura (58 km/h); Tenerife Norte (58 km/h); Gran Canaria (54 km/h); Los Cangrejos (52/h) y Tenerife Sur (52 km/h). El tapón que se generó en La Laguna acabó condicionando muchas de las rotaciones de la mañana, aunque por la tarde las operaciones [salvo pequeños retrasos] se desarrollaron con relativa normalidad.

Aunque los pluviómetros no señalaron registros altos, la jornada dominical estuvo marcada por unas lluvias de baja intensidad, pero casi constantes. Pero el agua no fue el desencadenate del tapón que se generó en Los Rodeos. Y es que en La Laguna se contabilizaron cancelaciones con La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, a nivel interinsular, y una conexión nacional con Bilbao. En lo que hace referencia a los desvíos a Granadilla [se tuvo que activar un servicio de guaguas entre los dos aeródromos] hubo cambios de ubicación en unos enlaces con Madrid (2), Barcelona, Bilbao y Alicante. También en la plataforma de Tenerife Sur aterrizó un vuelo que cubría la ruta Madrid - La Palma.

La inestabilidad que se generó en Los Rodeos trastocó las operaciones en casi todos los aeropuertos de las Islas debido a los problemas de rotaciones que fueron acumulando las aerolíneas hasta bien entrada las primeras horas de la tarde. Poco a poco, los vuelos programados para la tarde se fueron ajustando a los retrasos y la jornada acabó siendo mucho más tranquila. Donde no se dio una mejoría fue en algunas de las conexiones marítimas entre islas, que quedaron suspendidas por el mal estado de la mar.

El temporal en Tenerife, en imágenes / Arturo Jiménez

El Archipiélago se mantuvo durante la jornada de ayer en situación de aviso amarillo por vientos de entre 70-80 kilómetros por hora, aunque en picos puntuales las rachas alcanzaron una velocidad de entre 90 y 100 en zonas altas de la Isla. Además se activó el aviso amarillo por temporal marítimo, por vientos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos nubosos en el norte, acompañados de precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, sin descartar que sean persistentes en medianías; mientras que en el resto de zonas habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios o ligeros descensos, sin descartar heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la Isla de El Hierro. El viento soplará fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en zonas altas, extremo oeste y vertiente sureste.

El Día

Seis comunidades autónomas estarán hoy en aviso amarillo y naranja por lluvias, viento y nieve, en una jornada marcada por las bajas temperaturas que afectarán a buena parte de la Península. El paso de una dana hacia el Mediterráneo, junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia, dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.

En concreto, la Aemet ha activado el aviso naranja en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que estarán en aviso amarillo la ciudad autónoma de Melilla, Galicia, Cataluña, Baleares y Aragón. La jornada dejará precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste de la Península, con especial incidencia en la provincia de Girona. Además, se prevén nevadas con acumulaciones significativas en los Pirineos orientales y que, a últimas horas del día, podrían extenderse a zonas de la Ibérica oriental. Se esperan nevadas en distintos sistemas montañosos, en general de carácter débil en las sierras del centro y norte peninsular.