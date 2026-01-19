Las cifras del accidente de trenes de Adamuz un día después: 527 pasajeros, 43 denuncias por desapariciones y 40 fallecidos

El dispositivo de emergencia desplegado en Adamuz por el grave accidente de trenes sigue centrado en los vagones que cayeron por un terraplén que un día después aún no han podido ser excarcelados. Sigue habiendo cuerpos sin vida atrapados en un "amasijo" de hierros por lo que las cifras finales de la tragedia tardarán unos días en conocerse.

De momento, transcurridas 24 horas del choque frontal entre un Alvia dirección Huelva y un Iryo que viajaba hacia Madrid, la Junta de Andalucía y el Instituto de Medicina Legal de Córdoba han actualizado el balance de la tragedia. En los trenes se ha constatado que circulaban 527 pasajeros. Los más afectados han sido los que ocupaban los vagones en dirección Huelva.

A la espera de que la maquinaria pesada logre levantar los vehículos del Alvia que salieron disparados, en total hay 40 fallecidos de los cuales 37 ya están en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, lo que ha permitido que se realicen 23 autopsias. Sin embargo, dada la complejidad de los trabajos sólo se han conseguido identificar los restos de cinco personas a través del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil a través de huellas dactilares. El resto aún están pendientes de la confirmación oficial.

Esto provoca el elevado número de denuncias de desapariciones que se han registrado en las comandancias de Huelva, Málaga, Córdoba y Sevilla. En total, 43 denuncias, según consta en la estadística del Centro Integrado de Datos de acuerdo con el protocolo activado el domingo por la noche. Algunas de estas desapariciones se encuentran ya entre las víctimas mortales aparecidas o entre las personas que han sido localizadas.

Para reforzar y acelerar estos trabajos se han desplazado hasta Córdoba forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. En total, están realizando trabajos 27 profesionales realizando levantamiento de cadáveres y en las labores de autopsia. Les acompañan expertos en identificación logoscópica y genética de criminalística.

Una labor "complejísima"

La Junta de Andalucía asume que estas cifras aún se pueden ver sensiblemente alteradas cuando se produzca la actuación en los vagones que cayeron por un terraplén. "Son unos trabajos complejísimos que dependen de Adif y que requieren de un tiempo y de una espera que cada vez es más terrible", explicó el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

En este sentido, detalló que hasta el momento en esos dos vagones que cayeron por un terraplén y a los que aún no se ha conseguido acceder se han localizado hasta el momento al menos seis víctimas mortales de las cuales sólo tres se han conseguido extraer. "Están decidiendo aún cómo se puede llevar la maquinaria adecuada y no se descarta que se tenga que retirar incluso el tren de Iryo para ello", completó Sanz durante una entrevista en la Cadena Cope.