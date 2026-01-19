Blue Monday, un recordatorio del aumento de la ansiedad y la depresión juvenil

Cada mes de enero, el llamado Blue Monday vuelve a instalarse en el debate público como el supuesto día más triste del año. Sin embargo, desde la psiquiatría no existe evidencia científica que respalde esa afirmación. Para el doctor Pedro López, psiquiatra especialista en infancia y adolescencia, el concepto responde más a una suma de factores estacionales, sociales y emocionales que a una fecha concreta. «No hay ningún día del año que sea objetivamente el más triste», explica, aunque sí reconoce que el inicio del invierno y el final de las fiestas navideñas coinciden con un aumento del malestar emocional.

El especialista señala que los meses de otoño e invierno concentran una mayor prevalencia de trastornos afectivos, especialmente depresivos, algo que se ve reforzado por el desgaste que supone la Navidad. «Es una época de esfuerzo social sostenido, de muchos compromisos en poco tiempo, y luego llega el bajón de la vuelta al trabajo o al colegio», apunta. Ese contexto puede favorecer estados de ánimo más bajos, tanto en adultos como en menores.

Datos que alertan

Hablar de Blue Monday, aunque sea desde una base mediática, puede tener un efecto positivo si sirve para visibilizar la salud mental. López recuerda que los trastornos depresivos y de ansiedad son los más frecuentes en la población general y que, según previsiones internacionales, la depresión será una de las principales causas de discapacidad en los próximos años. En el caso de los adolescentes españoles, la prevalencia del trastorno depresivo se sitúa en torno al 4%, mientras que los trastornos de ansiedad alcanzan el 11-12%, con una elevada comorbilidad entre ambos.

Señales invisibles

En niños y adolescentes, la tristeza no siempre se manifiesta como en los adultos. «No tienen los recursos cognitivos ni comunicativos para decir que están mal», explica el psiquiatra. En la adolescencia, uno de los signos más habituales es la irritabilidad, junto al aislamiento social o la falta de interés por acudir al instituto. También son frecuentes las quejas somáticas, como dolores de cabeza o de estómago, que en ocasiones funcionan como una vía para evitar el entorno escolar.

En los niños más pequeños, el malestar emocional suele expresarse de forma aún más indirecta. Cambios de comportamiento, mayor irritabilidad o empeoramiento en la conducta diaria pueden ser señales de alarma. Aunque la depresión es menos frecuente en la infancia que en la adolescencia, López subraya que también existe y que puede pasar desapercibida si no se observa con atención.

Factores que aumentan el malestar emocional

El aumento del malestar emocional en menores responde a múltiples factores. Entre ellos, el especialista destaca el acceso cada vez más temprano a la tecnología y a las redes sociales. «Está muy asociado que un acceso precoz a dispositivos electrónicos incremente el riesgo de síntomas ansiosos y depresivos», advierte. La exposición a contenidos inadecuados, la comparación constante y la reducción de la interacción con el entorno real afectan al desarrollo emocional y social.

La vuelta al colegio tras las vacaciones también supone un reto. Recuperar rutinas, afrontar la presión académica y volver a relacionarse puede resultar especialmente difícil para niños y adolescentes con rasgos de timidez, introversión o dificultades en habilidades sociales. «En algunos casos, sobre todo en perfiles con rasgos de autismo, las primeras semanas son especialmente complicadas», señala.

Pérdida de funcionalidad

En consulta, el criterio para intervenir profesionalmente no es la tristeza puntual, sino la pérdida de funcionalidad. «Cuando un menor deja de hacer cosas que antes hacía con normalidad, ahí es cuando hay que alertarse», explica López. El aislamiento, la falta de concentración o el rechazo persistente al entorno escolar son indicadores de que el acompañamiento familiar puede no ser suficiente.

Los adultos, reconoce, no siempre saben cómo interpretar ese malestar. «Uno de los errores más frecuentes es perder la calma y no tolerar el sufrimiento del propio hijo», afirma. Esa reacción puede llevar a invalidar emociones sin intención, simplemente por falta de herramientas para manejar la situación.

Hábitos cotidianos de prevención

Más allá de fechas simbólicas, la protección de la salud mental pasa por hábitos cotidianos. El psiquiatra insiste en la importancia de las rutinas, el descanso adecuado, la actividad física y una alimentación equilibrada. También alerta del consumo precoz de alcohol, nicotina o cannabis en adolescentes, cuyo cerebro aún es inmaduro y busca sensaciones placenteras con mayor intensidad.

Pese a todo, López percibe un cambio positivo en la forma de hablar de salud mental. «Hoy existe más conciencia social que hace años», afirma. Acudir al psicólogo o al psiquiatra está más normalizado y las emociones forman parte del discurso cultural, incluso en el cine o las series dirigidas a jóvenes. Aun así, insiste en que queda camino por recorrer, especialmente en la detección precoz y el refuerzo de los recursos dirigidos a la infancia y la adolescencia.