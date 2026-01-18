Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pasajeros relatan el descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz: "empezó a temblar muchísimo"

Pasajeros relatan fuertes sacudidas, humo y falta de luz tras el accidente ocurrido en Adamuz, mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona

Momentos tensos tras el accidente en Adamuz. / l.o.

Antonio Pedrajas

Málaga

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad a la salida de Adamuz (Córdoba) ha generado momentos de gran tensión entre los pasajeros, que comenzaron a relatar lo ocurrido a través de las redes sociales pocos minutos después del accidente. El convoy, operado por Iryo, cubría el trayecto Málaga–Madrid cuando, según los testimonios, empezó a temblar de forma violenta poco después de abandonar Córdoba.

La usuaria @eleanorinthesky explica que el tren “empezó a temblar muchísimo” y que varios vagones descarrilaron, “del coche 6 para atrás”. En su mensaje relata que se fue la luz tras el impacto y que ella viajaba en el vagón 5. “Por suerte parece que todo el mundo está bien”, señala, aunque reconoce la confusión inicial tras el accidente.

"Hay humo y están pidiendo un médico"

Otros pasajeros describen una situación más crítica. @ibuprofeno600mg asegura que el tren descarriló cuando regresaban de Córdoba y que, aunque en su vagón no hubo daños personales aparentes, desconocían el estado del resto. “Hay humo y están pidiendo un médico”, escribe, reflejando la preocupación que se vivía en el interior del convoy.

La incertidumbre se trasladó también a familiares y amigos. @Maradel9137 cuenta que no logra localizar a una amiga que había salido de Málaga y cuyo teléfono permanece apagado. En su mensaje pregunta si hay heridos y afirma que desde la compañía se hablaba de posibles víctimas.

Dos vagones volcados

En la misma línea, @IreneLp60394543 señala que los vagones siete y ocho habrían volcado y que su hermana, que viajaba en uno de ellos, le comunicó la existencia de fallecimientos. Mientras tanto, otros usuarios como @mferrera apuntan a que el tren descarrilado golpeó a otro convoy y subrayan que será necesario esclarecer si el origen del accidente está en la infraestructura de ADIF o en el propio material rodante.

Las autoridades mantienen activados los servicios de emergencia en la zona de Adamuz, mientras se evalúa el alcance real del suceso y se recopila información oficial que permita confirmar lo ocurrido.

