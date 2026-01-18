Accidente
Descarrilan dos trenes en Córdoba y alertan de varias personas heridas
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Manuel Á. Larrea
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado que dos trenes han descarrilado este domingo en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba.
Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.
Según Adif, un tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en primer lugar y ha invadido la vía contigua, lo que ha causado a su vez que otro tren de la línea Madrid-Huelva se saliese de los raíles.
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
- El CD Tenerife pagó 15.000 euros al Zamora por acceder a jugar con su equipación reserva
- Los 'semáforos inteligentes' causan retenciones en los accesos a la TF-5
- El CD Tenerife paga la cláusula para hacerse con su segundo fichaje invernal
- La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide
- El partido del CD Tenerife contra el Zamora CF se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver por TV y el móvil el partido de Primera Federación
- El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable
- Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: 'Lo que me ha dicho el club es que tenemos que medir mucho el gasto
- Calcinados tres coches y uno afectado en un incendio de madrugada en Tenerife