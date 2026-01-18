Accidente ferroviario
Adif habilita un teléfono y puntos de asistencia para los familiares de las víctimas del accidente de trenes en Córdoba
Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, mientras se activan puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba
Redacción
Ante la magnitud del grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas, y se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo.
Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas y atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.
- El CD Tenerife pagó 15.000 euros al Zamora por acceder a jugar con su equipación reserva
- Los 'semáforos inteligentes' causan retenciones en los accesos a la TF-5
- El CD Tenerife paga la cláusula para hacerse con su segundo fichaje invernal
- La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide
- El partido del CD Tenerife contra el Zamora CF se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver por TV y el móvil el partido de Primera Federación
- El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable
- Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: 'Lo que me ha dicho el club es que tenemos que medir mucho el gasto
- Calcinados tres coches y uno afectado en un incendio de madrugada en Tenerife