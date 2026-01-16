Causa desconocida
La red social X registra fallos en varios países: más de 4.000 incidencias en España
Es la segunda vez que ocurre esta semana, ya que los usuarios también reportaron errores el martes
EFE
La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en varios países, entre ellos España, Estados Unidos o Colombia, sobre las 16.00 horas (15.00 GMT) por causas todavía desconocidas y por segunda vez en una semana, ya que también tuvo problemas de acceso este martes.
Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registra más de 4.000 informes en España sobre las 16.20 horas.
Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.
A las 16.20 horas, más de 50.000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas a la página Downdetector, mientras que unos 600 colombianos habían detectado los mismos problemas.
Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica reportan que ha dejado de funcionar con normalidad.
Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.
- El CD Tenerife pide 700.000 euros por poner apellido comercial al Heliodoro Rodríguez López
- Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña
- Tenerife reserva cuatro millones de euros para los semáforos en la TF-5
- Turistas extranjeros se quedan sin otro lugar donde comprar drogas en Tenerife
- El nuevo pulmón verde de Santa Cruz tendrá 155 árboles y 800 arbustos
- La Aemet pronostica una jornada con ascensos de temperaturas máximas en las cumbres de Tenerife, pero no descarta heladas
- Santa Cruz de Tenerife ‘correrá’ para regular las restricciones al tráfico antes de junio
- Santa Cruz revisará los pozos del macizo de Anaga ante la sospecha de contaminación de los acuíferos de la que alerta el PSOE