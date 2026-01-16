Alumnado canario participa en el I Campeonato Barista

El IES San Marcos, ubicado en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, se llenó ayer con los olores y sabores de los mejores cafés, que fueron servidos, además, por la cantera de profesionales de la hostelería de Canarias. Este centro acogió la primera edición del Campeonato Barista de Canarias. Se trata de una iniciativa pionera que reunió a alumnado de los ciclos formativos de Servicios de Restauración de centros públicos de distintas Islas. Esta jornada se centró en la excelencia formativa y profesional, y fomentó la formación práctica y la profesionalización de los jóvenes dentro del sector hostelero.

El campeonato permitió al alumnado demostrar sus competencias técnicas y profesionales en la elaboración de cafés expresos, capuchinos y bebidas de especialidad ante un jurado profesional, que valoró la calidad sensorial de las preparaciones y la organización del puesto de trabajo, la limpieza y la actitud profesional de cada concursante. Como resultado de la competición, el jurado proclamó primer clasificado a Álvaro González, del IES Bañaderos (Gran Canaria), seguido por Jandry Fabián Véliz, del CIFP en Adeje (Tenerife) y por Tayler Castro, del IES San Marcos (Tenerife), como segundo y tercero.

El vencedor de esta competición representará a Canarias en la fase nacional del Campeonato Barista Internacional de Escuelas de Hostelería, que se celebrará en el Instituto de Educación Secundaria de Foz, en Galicia, con la presencia de centros de todo el país en los próximos meses. El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, acudió al acto de entrega de premios y destacó el alto nivel de los participantes, consolidando este certamen como una herramienta real de motivación y aprendizaje dentro de la Formación Profesional de Hostelería.

Esta primera edición del campeonato nace de la experiencia de los docentes Noemí Rodríguez García, del centro anfitrión, y Eduardo Pérez Rivero, del IES Bañaderos, quienes han acompañado durante los últimos años a su alumnado a la final nacional de Foz. Así han podido comprobar el impacto positivo de este tipo de competiciones en la motivación, la formación y la proyección profesional del estudiantado.

El I Campeonato Barista de Canarias se enmarca en la estrategia de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias de impulsar una Formación Profesional conectada con la realidad productiva, capaz de generar vocaciones, mejorar la empleabilidad y responder a las demandas de sectores en crecimiento como el del café de especialidad y la hostelería de calidad.

El evento contó con la colaboración de los ayuntamientos de Icod de los Vinos y de Arucas, así como del CIFP Tony Gallardo. Un amplio conjunto de empresas del sector del café y la hostelería aportaron equipamiento y producto profesional para el desarrollo de la competición, acercando al alumnado a las condiciones reales del entorno laboral.