Problemas con la custodia de presos en los hospitales de Tenerife

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) afirma que las condiciones en la que los agentes tienen que custodiar a los reclusos en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) no son las adecuadas.

Y así se lo han planteado a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y a los directores de ambos centros de referencia en Tenerife.

El colectivo explica que la custodia de los presos se hace en dependencias «inadecuadas e inseguras», como salas de espera para el resto de los ciudadanos, pasillos y otros espacios comunes.

Posibilidad de fugas

Advierten por tanto los representantes de esta organización que esta realidad aumenta la posibilidad de que haya fugas y eleva el riesgo para el personal sanitario, resto de usuarios y los propios agentes, así como de las propias personas privadas de libertad.

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil, otro de los problemas es que se produce un perjuicio a la privacidad de los presos, puesto que, al ser custodiado en dichos recintos públicos con grilletes y otras medidas de seguridad, son identificados por el resto de usuarios como presos.

Recuerdan que el Reglamento Penitenciario establece que los internos tienen derecho «a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, y a que su condición sea reservada frente a terceros».

El colectivo de agentes reclama también una atención prioritaria para los reclusos

En el texto que la formación ha dirigido a la Consejería de Sanidad se plantea otra demanda, como es que se dé prioridad a la atención de los reclusos «frente a lo que ocurre ahora».

Apuntan también desde la asociación profesional que, en la actualidad, se les deja en espera durante muchas horas «aumentando así los riesgos de seguridad antes aludidos».

Los protocolos oficiales dejan claro que debe limitarse al mínimo el tiempo que los presos permanecen fuera de los establecimientos penitenciarios, sobre todo si están en lugares que carecen de las adecuadas medidas de seguridad.

Incremento de fugas en hospitales

Según la AUGC, en el transcurso del 2024 se triplicaron a nivel nacional los casos de evasiones de reclusos cuando se hallaban en centros hospitalarios o clínicas médicas. Este tipo de fugas supusieron el 60% de las que se contabilizaron en dicho año.

Finalmente, los portavoces laborales del cuerpo critican que no hayan recibido aún respuesta alguna ni de la Consejería de Sanidad ni de los responsables del HUC y del Hunsc.

El documento también se remitió a la directora de la prisión Tenerife II, Mavi Bernaola, y al coronel Ángel Sanz Coronado, jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife.

Este último es el único que ha respondido, por ahora. En su opinión, las citadas instalaciones «son bastantes mejorables desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad» de los internos.