Canarias contará con 1.630 millones de euros para la atención a la Dependencia

Canarias contará con 1.630 millones de euros para atender a las personas más vulnerables, gracias a los nuevos convenios de Dependencia 2025/2028. Los acuerdos, suscritos entre los distintos cabildos y el Gobierno autonómico, tienen efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Del total de la partida, 904 millones se destinarán a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 726 a la de Las Palmas. En esta última se garantizarán recursos para financiar 4.955 plazas asistenciales.

“Estamos afrontando el convenio de mayor incremento presupuestario desde que se tienen registros en materia de Dependencia”, manifestó este jueves el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante la rúbrica de los pactos, que tuvo lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno en Gran Canaria. La iniciativa permitirá habilitar 274 vacantes en centros sociosanitarios de esta Isla y 142 en Fuerteventura, mientras que Lanzarote reunirá 647, a las que se suman otras 263 que se desarrollan de forma paralela.

En concreto, la financiación en Gran Canaria ascenderá a 615.280.614,03 euros. La comunidad autónoma asumirá el 70,48% y el porcentaje restante correrá a cargo del Cabildo insular. La cuantía permitirá financiar diferentes servicios y 4.328 plazas en total, de las cuales 2.444 corresponden a centros de día y 1.884 a residenciales. De ellas, 722 fueron creadas en el transcurso del pasado año.

En Fuerteventura, el importe del convenio plurianual alcanzará los 35.730.311,81 euros. El Gobierno autonómico aportará el 74,12% de la partida, mientras que el Cabildo asumirá el 25,88% para financiar servicios y 308 vacantes -162 diurnas y 146 residenciales-, de las cuales 31 fueron creadas en 2025. Lanzarote, en cambio, contará con una dotación de 75.714.745 euros. La Corporación insular aportará el 30,39% para 647 plazas -328 diurnas y 319 residenciales-, 265 de ellas de nueva creación en 2025.

274 plazas más

Tal y como detalló el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el acuerdo permitirá atender cada año a 5.388 personas en esta isla y ofrecer 477.575 horas para la promoción de la autonomía personal y la ayuda a domicilio. Además, será posible incrementar en 274 el número de plazas con respecto al acuerdo anterior. “Son 2.823 plazas para mayores, otras 1.731 para personas con discapacidad y 834 más para Salud Mental”, aclaró Morales.

No obstante, el presidente insular aprovechó la ocasión para reclamar al Gobierno canario que aporte en las adendas los fondos para financiar las 428 nuevas vacantes para personas en situación de dependencia que quiere poner en marcha el Cabildo, una dotación que no ha sido incluida en el nuevo convenio, a pesar de que ya había sido negociada entre ambas instituciones.

Asimismo, Antonio Morales informó de que, en estos momentos, el Cabildo grancanario está ejecutando las obras del Segundo Plan Sociosanitario para incorporar 1.600 plazas a la atención a la Dependencia, al tiempo que insistió en la “urgencia” de negociar cuanto antes el que se consolidará como el Tercer Plan Sociosanitario. “Es absolutamente necesario para las Islas”, recalcó.

Negociaciones

El presidente del Gobierno de Canarias aseguró que se iniciarán las negociaciones. En este sentido, subrayó la importancia de valorar qué parte de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) pueden ser destinados a las infraestructuras sociosanitarias.

Por otro lado, Clavijo puso sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno nacional aumente su prestación al sistema de Dependencia en las Islas. "En la medida en que nosotros consigamos subir ese porcentaje de cofinanciación, podremos ampliar las plazas tal y como deseamos y como demanda la ciudadanía", anotó.

Durante el acto, el presidente también abordó la reducción del tiempo de espera para acceder a la dependencia, pues ha disminuido 12 meses desde el inicio de la legislatura. "Cuando comenzamos, se tardaba una media de 26 meses y ahora 14. Hay islas que ya se aproximan, incluso, a los seis meses que marca la ley", afirmó. Con base en los registros, hasta el 31 de diciembre de 2025 había 68.259 personas con derecho reconocido en el Sistema de Dependencia Canario.

Cabe destacar que, según el informe publicado este jueves por la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, el Archipiélago arrastra un déficit de 10.607 camas sociosanitarias. Ahora bien, a juicio de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, esta cifra no se ajusta a la realidad. "Cada cabildo está revisando un estudio pormenorizado de cada isla sobre las necesidades reales de plazas sociosanitarias. El informe de la Asociación de Directores y Gerentes ha establecido una cantidad con el 5% de la población mayor de 65 años, pero no todos necesitamos una plaza residencial", valoró la consejera.

Este viernes se rubricarán los nuevos convenios con los cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. "Creo que hemos hecho justicia con el tercer sector y con todos aquellos que prestan los servicios, ya que se les va a pagar a coste real. En algunos casos, no podíamos financiar ni el 60% del coste de algunas plazas", concluyó Fernando Clavijo.