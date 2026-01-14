Los médicos salen de nuevo a la calle en una jornada de huelga con seguimiento irregular: "Esto no va de colores políticos"

Con el ya consabido grito de 'No es vocación, es explotación', miles de médicos de toda España han vuelto a salir este miércoles a la calle en la primera de las dos jornadas de huelga convocadas por sindicatos de Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, que forman parte de la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo, contra el Estatuto Marco. Están llamados a la huelga y a participar en las manifestaciones, de forma general, todos los médicos de atención primaria y los facultativos de las mencionadas comunidades. El seguimiento, este miércoles, ha sido desigual y difiere notablemente entre las cifras oficiales y las de los sindicatos.

Con los datos disponibles hasta el momento, en Cataluña, donde 500 médicos se han manifestado en Barcelona, Metges de Catalunya, ha cifrado en un 45% el seguimiento de la huelga de facultativos de este miércoles, convocada también para este jueves, mientras que la Conselleria de Salud limita el seguimiento al 6,5%.

Condiciones laborales

"Esto no va de colores políticos, va de condiciones asistenciales y laborales", señalaba el presidente de Metges de Catalunya Xavier Lleonart, tras comparecer de forma conjunta, en rueda de prensa, con la diputada de Vox en el Parlament María García Fuster para reclamar un Estatuto Médico propio.

A los paros de la primera jornada de huelga contra el texto de Sanidad en 2026 están llamados casi 175.000 médicos y facultativos de toda España

A los paros de la primera jornada de huelga contra el texto de Sanidad en 2026 están llamados casi 175.000 médicos y facultativos de toda España. Desde algunas comunidades lideradas por el PP, ya se ha quejado del impacto que esta nueva convocatoria tiene en la asistencia de los pacientes. Este mismo miércoles, el Partido Popular de Asturias exigía al Gobierno de España que solucione el conflicto con los médicos ante la "incapacidad" de la ministra de Sanidad, Mónica García.

En la misma línea, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, responsabiliza a la ministra de haber generado "un guirigay" enfrentando al colectivo sanitario y tacha de "un acto de cobardía importante", derivar la responsabilidad hacia las comunidades autónomas al alegar que son materias de su competencia. La ministra ha remitido una carta a las consejerías de las comunidades autónomas para solicitar su posicionamiento respecto a las demandas planteadas por el comité de huelga de los sindicatos médicos.

Turno de mañana

En Comunidad Valenciana, el sindicato médico Avanza ha cifrado la huelga en un 80% en Valencia y en un 70% en Castellón y Alicante, mientras que Sanidad lo rebaja al 3,09, mientras que, en Galicia, el seguimiento de la huelga sanitaria en el turno de mañana de este miércoles, ha sido del 19,99%, según ha comunicado la Consellería de Sanidade, que detalla además que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana ha alcanzado el 26,27%.

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, ha avanzado que la apertura de los centros de Atención Primaria este miércoles en la comunidad ha sido "de normalidad y tranquilidad". Aunque a lo largo de la mañana se tendrán datos oficiales, la huelga -que afecta a todos los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria- no parece ser que haya tenido mucha repercusión en los centros riojanos.

"Esto no quita", ha continuado, que pueda existir "algún centro donde alguno de los profesionales pueda haber hecho huelga pero, en principio, las noticias que recibimos de los coordinadores de los centros y de los centros de salud con los que habitualmente contactamos al inicio de cada jornada es de tranquilidad y normalidad en la labor asistencial".

"Esta es tu lucha"

En el País Vasco, cientos de profesionales se han concentrado durante la mañana de este miércoles ante el hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), tras pancartas reivindicativas, para "conseguir una mesa de negociación y un estatuto marco propios". Médicos y facultativos han hecho sonar silbatos y han coreado eslóganes como 'Paciente escucha, esta es tu lucha', 'Guardias localizadas, ni reguladas ni libradas', 'Derechos laborales el resto de mortales', 'Hora trabajada, hora cotizada' o 'No es vocación, es explotación'.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha cifrado en un 19,23% el seguimiento provisional en el turno de mañana de la huelga. Alrededor de 9.000 médicos y facultativos de Osakidetza están llamados este miércoles y jueves a secundar dos nuevas huelgas para reclamar al ministerio de Sanidad un estatuto marco médico propio, convocados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por territorios, el Gobierno vasco ha indicado que la mayor incidencia de la huelga ha sido en Bizkaia, con un seguimiento del 23,74%, seguido de Gipuzkoa con un 18,76% y Álava con un 8,91%.