Así es el radar `antifrenazo´ que ya detecta a los conductores antes de alcanzar el control de velocidad: multas de hasta 600 euros y 6 puntos

Los radares de velocidad son controles a través de lo que la DGT comprueban que los conductores respetan los límites de velocidad establecidos en la red de carreteras españolas. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir al máximo los accidentes de tráfico.

Tipos de radares

Radares fijos : son las cabinas que se suelen encontrar al margen de las carreteras , siempre están señalizados.

: son las cabinas que se suelen encontrar al , siempre están señalizados. Radares móviles : son aquellos que están camuflados en vehículos oficiales de la Guardia Civil.

: son aquellos que están Radares de tramo : controlan la velocidad media que ha llevado el coche durante un tramo , obligando a los conductores a mantener una velocidad similar o inferior a la establecida.

: controlan la , obligando a los conductores a mantener una velocidad similar o inferior a la establecida. Foto-rojo: estos radares no son miden la velocidad, sino que están situados en los semáforos para pillar a los conductores que se salten un semáforo en rojo.

estos radares no son miden la velocidad, sino que están situados en los semáforos para Radares veloláser: Tienen un tamaño compacto y pueden llevarlos incluso las motos de la Guardia Civil, no solo los coches. Su ubicación más habitual es en las vías convencionales, antes de las autopistas y las autovías.

Tienen un y pueden llevarlos incluso las motos de la Guardia Civil, no solo los coches. Su ubicación más habitual es en las vías convencionales, antes de las autopistas y las autovías. Radar en cascada: controlan que los conductores mantengan la velocidad correcta en todo momento , similares a los `antifrenazo´, aunque funcionan a la inversa.

controlan que los conductores , similares a los `antifrenazo´, aunque funcionan a la inversa. Radar de cinturón: son cámaras que detectan si los ocupantes del vehículo utilizan el cinturón de seguridad, capaces de realizar 50 fotografías por segundo . En España, funcionan más de 200 cámaras de este tipo.

son cámaras que detectan si los ocupantes del vehículo utilizan el cinturón de seguridad, capaces de realizar . En España, funcionan más de 200 cámaras de este tipo. Helicóptero Pegasus: es el más selectivo y permite observar las conductas de riesgo que realizan los conductores. Funciona con dos cámaras de vigilancia que permiten leer la matrícula desde una altura de 300 metros y un kilómetro de distancia.

¿Cómo funcionan estos radares?

Todos los conductores levanta el pie del acelerador y comienza a frenar cuando son alertados por un radar de velocidad para recibir una multa por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero ese método ha dejado de ser efectivo con la llegada de los radares `antifrenazo´.

Se tratan de radares fijos o móviles que se colocan a continuación del primer radar fijo, a una distancia cercana. De esta manera, se puede ver a qué velocidad va realmente el conductor antes de llegar al radar fijo y aplicar el frenazo

"Este sistema es evitar que los conductores alcancen velocidades imprudentes en vías o carreteras, y evitar también que los conductores levanten el pie del acelerador y ajusten la velocidad justo antes de pasar por un control de seguridad", según el Club Europeo de Automovilistas.

Sanciones

Las sanciones por exceso de velocidad varían en función de cuanto se haya excedido en superar los límites establecidos. Estas son las multas a las que se puede enfrentar algunos de los conductores:

Circular entre 121 y 150 km/h en una vía de 120 km/h, supone una multa de 100 euros , pero no conlleva perdida de puntos.

en una vía de 120 km/h, supone una multa de , pero no conlleva perdida de puntos. Si el exceso de velocidad está entre 151 y 170 km/h , la sanción aumentará hasta 300 euros y 2 puntos del carnet.

, la sanción aumentará hasta Si la velocidad es igual o superior a 191 km/h, la multa que recibirá el conductor será de 600 euros y 6 puntos.

Todas las multas, si las pagas antes del plazo establecido se ven reducidas a la mitad.