La sanidad canaria aspira a unificar una parte de las historias clínicas antes de 2027

La sanidad canaria cuenta con tantos softwares para gestionar la información de sus pacientes como Gerencias. Un potaje de siglas (Drago-AP, Drago-AE y SAP) que Canarias aspira a empezar a dejar atrás en el plazo de dos años. La historia clínica única –petición histórica de pacientes, familias y profesionales– es una «prioridad» para el Servicio Canario de la Salud (SCS). Así al menos lo ha sentenciado su responsable, Adasat Goya, quien sin embargo, adelanta que no va a ser un proceso fácil. «Estamos poniendo muchos recursos, no se terminará en el corto plazo, pero sí que vamos a buen ritmo para que en el medio plazo podamos empezar a tener resultados», sentencia. Sanidad fijó el año pasado ese medio plazo en dos años, lo que quiere decir que esta demanda recurrente empezará a ser una realidad en 2027, antes de la finalización de la legislatura.

Potaje de gestión

A día de hoy, cada gerencia hospitalaria o de Atención Primaria registra los tratamientos, consultas o enfermedades de los pacientes –la información de su historia clínica– con distintos softwares. En teoría, todos los hospitales deberían utilizar Drago-AE y todos los centros de salud, Drago-AP. El único que se quedaría fuera de esta ecuación sería el Hospital Universitario de Canarias que, por su integración más tardía en el SCS en 2009, mantiene su propio software (SAP). Sin embargo, en la práctica no todo es tan sencillo. Y es que las herramientas del resto de Gerencias tampoco son compatibles entre sí porque «han sacado su propia versión». «Cada uno tiene su equipo informático, su empresa subcontratada y desarrolla una herramienta propia», insiste Goya.

Canarias no es la única comunidad que se encuentra en esta situación, pero sí es una de las primeras en avanzar en crear una plataforma común. «En otras comunidades se están fijando en nuestro visor porque tienen el mismo problema que nosotros y encuentran en el visor una primera herramienta para comenzar el cambio», explica Goya. El director del SCS se refiere al Visor de Historia Clínica Unificada que se puso en marcha en marzo de 2025 con el que los profesionales pueden acceder a la información sanitaria de sus pacientes, independientemente del área de salud al que pertenezcan.

El visor sienta las bases

«El visor ha sentado las bases, crea los canales de comunicación a cada uno de los softwares que existen y se nutre de todas estas bases de datos, ahora solo hay que crear nuevas vías de conexión», sentencia. Pese a ello, a día de hoy, los profesionales siguen sin poder modificar las historias clínicas de los pacientes que no pertenecen a su área de salud.

Desde la viceconsejería de Sanidad se están poniendo «muchos recursos» para poner en marcha esta innovación. En concreto, el SCS calcula haber invertido ya decenas de millones de euros en este proyecto concreto. «Va a ser un gran salto en la atención sanitaria», insiste Goya.

Para empezar, Sanidad ha cambiado la forma en la que desarrolla sus aplicaciones informáticas. «Ya no se desarrollan como antaño», explica Goya, que recuerda que, hasta ahora, lo habitual ha sido crear las aplicaciones en base a las necesidades de cada una de las Gerencias, de manera individualizada. «Ahora todos los desarrollos que se están haciendo están siendo liderados por el Servicio Canario de la Salud con la intención de crear ese pilar sobre el que se sustentará la historia clínica única», recuerda.

Módulos temáticos

La idea es ir creando módulos temáticos en los que alojar toda la información sobre un tema específico. Por ejemplo, se puede crear un módulo dentro de esa futura aplicación en el que volcar todos los datos de diagnóstico por imagen. «Los sanitarios podrán acceder, a través de la conexión de la plataforma que usen habitualmente», insiste. Una vez estén todos los módulos en marcha y utilizándose, «se podrá eliminar lo anterior».