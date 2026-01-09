Estos son los 10 consejos de la OCU para no caer en falsas ofertas durante las rebajas
Estos trucos te ayudaran a evitar compras innecesarias y ahorrar
Las rebajas se han convertido en una de las campañas de compras más masivas del año en España. Los consumidores aprovechan la bajda de preicos para compra las articulos a un coste más económico.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece a todos los consumidores unos consejos esencias para comprar con seguridad y evitar estafas durante las rebajas
Los 10 consejos de la OCU para las reabajas
- Comparar es ahorrar
El mismo producto puede variar de precio dependiendo de la tienda.
- El precio rebajado debe ser transparente
La oferta debe mostrar el precio original o el porcentaje de descuento (o ambos). De esta manera, se evita que el consumidor desconfíe.
- Las garantías son las mismas
Si compras en tienda física, solo están obligados a devolver el dinero si el producto está defectuoso. En cambio, si es por un cambio de talla o arrepentimiento, depende de la política de la tienda (no están obligados).
- La calidad debe ser la misma
Los productos rebajados deben tener la misma calidad que los que no lo están. Si algún establecimiento coloca rebajas en productos defectuosos es denunciable.
- Normas especiales
Todas las tiendas puede fijar normas especiales durante estas campañas, así como no aceptar tarjeta o no admitir devoluciones. Si lo hacen, debe estar siempre claramente indicado.
- El ticket es el arma para reclamar
Se debe conservar siempre, ya que es necesario para realizar reclamaciones.
- Hoja de reclamaciones
Todos los consumidores tiene derecho a pedir la hoja de reclamaciones y la tienda está obligada a entregarla.
- Devoluciones online
Las compras online no funcionan igual que en tienda física, tiene hasta 14 días para devolver un producto sin dar explicaciones y además te devolverán todo el dinero.
- Evita las compras impulsivas
Haz una lista, piensa qué necesitas realmente y compara de nuevo antes de realizar la adquisición.
- No es oro todo lo que reluce
La OCU recuerda que lleva años detectando la inflación de precios en muchas tiendas antes de las rebajas para simular descuentos. Por eso, recomienda seguir de cerca los precios reales de los productos.
Muchas ofertas no son reales
La OCU lleva años siguiendo la evolución de los precios desde antes de rebajas y aseguras que las rebajas que se ofrecen no son auténticas, y en ocasiones el precio ya estaba más bajo semanas antes. Por ello, recomiendan a los consumidores mantenerse alertar y consultar comparadores para comprobar si el descuento es real.
- Jorge Rey anuncia la vuelta de las lluvias a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy y mañana en estas islas, pero avisa de un cambio importante del tiempo para la próxima semana
- Los chicharreros, reacios a pagar por aparcar en la calle: Santa Cruz finaliza la segunda consulta pública de las zonas verdes y azules
- Santa Cruz recupera el hotel de la Rambla: el Contemporáneo se abre a la ciudad con tardeos, fiestas temáticas y restaurante
- El partido de CD Tenerife contra el CF Talavera de mañana se podrá ver gratis: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y el móvil
- Las obras de La Laguna para 2026: el barranco de La Carnicería será la prioritaria con 2,5 millones
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca en una semana
- Ya hay nombres sobre la mesa para reforzar al CD Tenerife en el mercado de enero
- Narcotráfico en Tenerife: un Popeye lleno de metanfetamina revela una red con raíces en México