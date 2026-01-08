Las saucedas canarias y el “sao”: el gran bosque ribereño casi desaparecido que lucha por sobrevivir

Las saucedas canarias constituyen uno de los ecosistemas más singulares y menos conocidos del Archipiélago. Se trata de formaciones vegetales dominadas por el sao o sauce canario (Salix canariensis), un árbol endémico de la Macaronesia que encuentra su hábitat natural en barrancos húmedos, nacientes de agua y zonas de transición dentro de la laurisilva. A pesar de su importancia ecológica, estos bosques ribereños han quedado en un segundo plano frente a otros espacios naturales más emblemáticos de Canarias.

El Salix canariensis es un árbol caducifolio, una rareza en el paisaje vegetal canario dominado por especies de hoja perenne. Puede alcanzar hasta 15 metros de altura, presenta un tronco claro, blanquecino o grisáceo, y unas hojas largas y estrechas, de tacto suave, que caen en parte del año siguiendo su ciclo natural. Florece en forma de amentos durante los meses de invierno y primavera, coincidiendo con los periodos de mayor humedad.

Un refugio verde ligado al agua

Las saucedas se desarrollan allí donde el agua está presente de forma constante o estacional. Por ello, su distribución se limita a fondos de barranco, cursos de agua, rezumaderos y nacientes, formando auténticos corredores verdes que cumplen una función esencial en la retención de suelo, regulación hídrica y mantenimiento de la biodiversidad. Estas formaciones aparecen principalmente en islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, entre los 250 y 1.600 metros de altitud.

En muchos casos, las saucedas actúan como ecosistemas puente entre la laurisilva y otras comunidades vegetales, ofreciendo refugio a aves, insectos y fauna ligada a ambientes húmedos. Su presencia contribuye a estabilizar los cauces, reducir la erosión y mejorar la calidad del agua, funciones especialmente valiosas en un territorio fragmentado y sometido a una fuerte presión humana.

Un ecosistema en retroceso

Pese a su valor ambiental, las saucedas canarias se consideran hoy casi amenazadas. La alteración de los regímenes naturales del agua, la canalización de barrancos, la sobreexplotación de acuíferos y la disminución de lluvias han reducido notablemente su extensión. A ello se suma el cambio climático, que incrementa los periodos de sequía y compromete la supervivencia de especies tan dependientes del agua como el sao.

En algunos puntos, estas formaciones han sido sustituidas por vegetación más resistente a la sequía o por especies introducidas, lo que agrava su regresión y fragmentación. La pérdida de las saucedas supone también la desaparición de uno de los paisajes vegetales más antiguos y representativos de la historia natural de las Islas.

Valor cultural y memoria del paisaje

La importancia del sauce canario trasciende lo ecológico. Su huella permanece en la toponimia del Archipiélago, con numerosos lugares que conservan el nombre de “sao” o “sauce”, reflejo de la abundancia que tuvo en el pasado. Tradicionalmente, su madera flexible fue utilizada en labores artesanales y agrícolas, y sus bosques ribereños formaban parte del día a día de las comunidades rurales.

Hoy, la conservación de las saucedas canarias se perfila como un reto pendiente para la protección del patrimonio natural del Archipiélago. Recuperar y preservar estos bosques olvidados significa no solo proteger una especie singular, sino también defender el equilibrio de los ecosistemas ligados al agua, esenciales para el futuro ambiental de Canarias.