Binter lanza vuelos desde Asturias a Canarias desde 90 euros para viajar en ‘modo canario’
La aerolínea activa una promoción válida hasta el 19 de enero para volar entre marzo y junio de 2026, con conexiones gratuitas a todas las islas y hasta diez enlaces semanales
Binter comienza el año con una nueva promoción que permitirá adquirir, hasta el próximo 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar entre Asturias y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026, apostando por su ya conocido concepto de viajar en ‘modo canario’.
Gracias a esta iniciativa, los pasajeros podrán volar desde 90 euros por trayecto, siempre que se adquiera ida y vuelta, con destino a cualquier aeropuerto del Archipiélago, realizando escala en Gran Canaria o Tenerife, y disfrutando del servicio diferencial de la aerolínea canaria.
Diez enlaces semanales y vuelos todos los días
Binter ofrece vuelos diarios entre Asturias y Canarias, alcanzando un total de 10 conexiones semanales. Las rutas con Gran Canaria operan los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, mientras que los enlaces con Tenerife están disponibles los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados, lo que facilita tanto escapadas de fin de semana como estancias más prolongadas.
Conexiones interinsulares gratuitas
La compañía mantiene en esta ruta una de sus principales señas de identidad: la posibilidad de llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, gracias a los vuelos interinsulares gratuitos, aprovechando los más de 220 trayectos diarios que Binter opera dentro del Archipiélago.
Este servicio permite a los pasajeros conectar cómodamente con su destino final sin coste adicional, una ventaja diferencial frente a otras aerolíneas.
- La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
- Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de un nuevo episodio de inestabilidad en Tenerife: 'Los modelos apuntan a un escenario con temperaturas por debajo de lo habitual durante semanas
- Así ocurrió la agresión que dejó en estado crítico a un hombre en Tenerife
- La Aemet prevé un miércoles gris en Tenerife con lluvias, viento fuerte y heladas en cumbres
- Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife
- Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
- Techos para que los alumnos no se mojen: 1,4 millones para las canchas de El Ortigal y Las Mercedes, en La Laguna