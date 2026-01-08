Binter lanza vuelos desde Asturias a Canarias desde 90 euros para viajar en ‘modo canario’

Binter comienza el año con una nueva promoción que permitirá adquirir, hasta el próximo 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar entre Asturias y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026, apostando por su ya conocido concepto de viajar en ‘modo canario’.

Gracias a esta iniciativa, los pasajeros podrán volar desde 90 euros por trayecto, siempre que se adquiera ida y vuelta, con destino a cualquier aeropuerto del Archipiélago, realizando escala en Gran Canaria o Tenerife, y disfrutando del servicio diferencial de la aerolínea canaria.

Diez enlaces semanales y vuelos todos los días

Binter ofrece vuelos diarios entre Asturias y Canarias, alcanzando un total de 10 conexiones semanales. Las rutas con Gran Canaria operan los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, mientras que los enlaces con Tenerife están disponibles los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados, lo que facilita tanto escapadas de fin de semana como estancias más prolongadas.

Un avión de la aerolínea Binter es atendido por los operarios en la plataforma de Los Cangrejos. / E. D.

Conexiones interinsulares gratuitas

La compañía mantiene en esta ruta una de sus principales señas de identidad: la posibilidad de llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, gracias a los vuelos interinsulares gratuitos, aprovechando los más de 220 trayectos diarios que Binter opera dentro del Archipiélago.

Este servicio permite a los pasajeros conectar cómodamente con su destino final sin coste adicional, una ventaja diferencial frente a otras aerolíneas.