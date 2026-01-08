Binter lanza vuelos desde 60 euros entre Madrid y Canarias para viajar en primavera
La aerolínea activa una nueva promoción válida hasta el 19 de enero con tarifas desde 56 euros desde Sevilla o Valencia y desde 31 euros desde Mallorca para residentes
La aerolínea Binter comienza el año con una nueva promoción de vuelos baratos entre la Península y Canarias, que permitirá adquirir billetes hasta el 19 de enero para viajar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026. En el caso de Madrid, los precios parten desde 60 euros por trayecto, mientras que desde Sevilla y Valencia las tarifas arrancan en 56 euros.
Según ha informado la compañía, la oferta se extiende a todos los destinos nacionales en los que opera, ampliando las opciones para viajar al Archipiélago durante la temporada de primavera.
Vuelos baratos a Canarias desde toda España
Además de Madrid, Sevilla y Valencia, la promoción incluye vuelos desde Vigo, A Coruña, Asturias, Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Badajoz, Córdoba, Murcia, Granada, Jerez de la Frontera y Mallorca, entre otros destinos nacionales.
En el caso de los vuelos entre Mallorca y Canarias, los billetes pueden adquirirse desde 31 euros por trayecto para residentes, lo que refuerza la conectividad interterritorial y el acceso al Archipiélago a precios reducidos.
Servicio diferencial incluido en todas las tarifas
Los pasajeros que se beneficien de esta promoción disfrutarán del servicio diferencial de Binter, incluido sin coste adicional. La aerolínea opera con aviones Embraer E195-E2, considerados los reactores de pasillo único más silenciosos, eficientes y sostenibles de su categoría, con una configuración que elimina el asiento central y ofrece mayor espacio entre filas.
A ello se suma un aperitivo gourmet de cortesía y la posibilidad de viajar siempre con equipaje de mano a bordo, independientemente de la tarifa seleccionada.
Más de 100 vuelos semanales entre Madrid y Canarias
Binter mantiene una sólida operativa entre la Península y el Archipiélago. En concreto, la aerolínea opera 112 vuelos semanales (16 diarios) entre Madrid —desde la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas— y los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria.
Los billetes de esta promoción pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de Binter, donde también se pueden consultar las condiciones específicas de cada ruta.
