Binter arranca 2026 con vuelos entre Córdoba y Canarias desde 80 euros

La compañía aérea Binter da la bienvenida a 2026 con una oferta especial de vuelos entre Córdoba y Canarias desde 80 euros por trayecto, una promoción que estará disponible hasta el 19 de enero y permitirá volar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026, según ha informado la aerolínea en un comunicado.

La iniciativa refuerza la conectividad entre Andalucía y el Archipiélago, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de llegar a cualquier isla canaria por el mismo precio, gracias al vuelo interinsular gratuito que Binter mantiene como uno de sus principales valores diferenciales.

Vuelos baratos de Córdoba a Canarias con escala en Gran Canaria

Los billetes promocionales permiten volar desde Córdoba hasta cualquier aeropuerto de Canarias, realizando escala en Gran Canaria, por un precio desde 80 euros el trayecto al adquirir ida y vuelta. La ruta cuenta con dos frecuencias semanales, los martes y sábados, facilitando escapadas y viajes de media duración en temporada media.

Esta conexión se integra dentro de los 220 trayectos interinsulares diarios que opera la aerolínea en el Archipiélago, lo que permite al viajero continuar su destino final sin coste adicional.

Servicio diferencial de Binter: más comodidad sin coste extra

Los pasajeros que se acojan a esta promoción disfrutarán del servicio diferencial de Binter, incluido en todas las tarifas. Esto comprende aperitivo gourmet de cortesía, equipaje de mano siempre a bordo y un alto nivel de confort durante el vuelo.

La compañía opera esta ruta con aviones Embraer E195-E2, considerados los reactores de pasillo único más silenciosos, eficientes y limpios de su categoría, con una configuración que elimina el asiento central y ofrece mayor espacio entre filas.