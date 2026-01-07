Canarias despide las fiestas con las reservas de sangre estabilizadas

Las reservas de sangre se estabilizaron en Canarias a lo largo de las fiestas navideñas, a pesar de la elevada incidencia de la gripe. Según informa el director general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), Francisco Javier Rodríguez, tras el llamamiento urgente a la donación realizado por su departamento el pasado 10 de diciembre, los niveles comenzaron a aumentar de forma paulatina. «Como ha sucedido en otras ocasiones, la población ha respondido muy bien a esta petición, lo que ha permitido que en estos momentos dispongamos de un stock suficiente para abastecer a los hospitales», manifiesta.

Rodríguez se mostró satisfecho con los resultados de las colectas realizadas durante la campaña navideña, un logro que atribuyó a la difusión de las iniciativas a través de las redes sociales y a los mensajes transmitidos por los medios de comunicación. De hecho, en la actualidad, la media diaria de donaciones se sitúa en torno a las 280, una cifra muy superior a la contabilizada a principios de diciembre, cuando el cómputo diario rondaba las 200 y las reservas comenzaron a descender. «En los últimos días, ha habido jornadas en las que hemos llegado a rebasar las 300 bolsas», anota.

Hay que recordar que el 16 de diciembre, el sindicato Co.bas Canarias emitió un comunicado en el que alertó de la mala situación en la que se encontraba el Banco de Sangre. En ese momento, fue necesario reprogramar dos intervenciones en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín por falta de stock. Los grupos que más escaseaban eran el 0+ y el 0-. Ahora bien, por suerte, el conflicto se resolvió pronto y no fue necesario suspender más operaciones en los centros hospitalarios del Archipiélago.

«Nuestras unidades móviles seguirán presentes en los centros comerciales de las Islas para garantizar un suministro óptimo y mantener las buenas colectas que estamos teniendo. Sabemos que el grueso de la población continuará concentrándose en estos espacios tanto esta semana como la próxima», apunta el responsable del citado departamento del Ejecutivo canario.

A la espera de conocer las estadísticas de donaciones registradas a lo largo de 2025, la previsión es superar las cifras alcanzadas en 2024, un año que concluyó con un total de 60.728 extracciones, 2.350 menos que en 2023.

Retos

De cara a 2026, los principales retos de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia se centran en incrementar el cómputo de donaciones, estrechar las relaciones con los hospitales, implementar estrategias tanto para las donaciones intrahospitalarias como las extrahospitalarias, y continuar potenciando las campañas de concienciación. «También nos gustaría que las empresas, a través de su responsabilidad social corporativa, promocionen la donación de sangre», agregó Francisco Javier Rodríguez.

Desde la dirección general recuerdan que para realizar este gesto altruista es necesario pesar más de 50 kilogramos, tener entre 18 y 65 años –hasta 60 si se trata de la primera vez–, presentar un buen estado de salud en general y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Para resolver cualquier duda relacionada con el proceso se encuentra habilitada la línea 900- 234- 061.

A la hora de donar sangre se obtienen tres componentes fundamentales: glóbulos rojos o hematíes, plaquetas y plasma. Los primeros caducan a los 42 días, mientras que las plaquetas solo pueden conservarse una semana. El plasma, en cambio, puede mantenerse hasta dos años. «La población no debe olvidar que todos los grupos son necesarios y que necesitamos que se produzcan donaciones todo el año», asevera Rodríguez.