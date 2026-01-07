Cuando las alarmas saltan en vacaciones: el verdadero motivo del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en Lanzarote

El pasado 2 de enero, las vacaciones de Sara Carbonero en La Graciosa se vieron abruptamente interrumpidas por una indisposición que obligó a su ingreso urgente en un hospital de Lanzarote. La periodista, que se encontraba en la isla con su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos cercanos como Isabel Jiménez, comenzó a experimentar un dolor abdominal severo que encendió las alarmas en su entorno.

Desde entonces, la preocupación por su estado de salud ha sido notable, especialmente tras saberse que fue intervenida quirúrgicamente y permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario. Dada su trayectoria médica anterior superó un cáncer de ovario en 2019, no tardaron en surgir especulaciones sobre una posible recaída.

Sin embargo, este miércoles, fuentes cercanas a la periodista han querido disipar cualquier duda. Según ha confirmado en exclusiva la revista ¡Hola!, el motivo del ingreso no guarda relación con su enfermedad oncológica pasada, sino con una dolencia puntual: un fuerte dolor abdominal cuyo origen fue identificado por el equipo médico. Carbonero fue operada pocas horas después de su hospitalización y, desde entonces, se encuentra en proceso de recuperación.

“No está grave, todo está tranquilo”, aseguran desde su círculo más íntimo, que hasta ahora había pedido máxima discreción y respeto. La opción de un posible traslado a otro centro médico fue descartada, dado que implicaba un desplazamiento en helicóptero y los sanitarios consideraron más adecuado que permaneciera en Lanzarote.

La exmujer de Iker Casillas ha estado arropada en todo momento por su pareja, y aunque todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el episodio, su evolución es favorable.