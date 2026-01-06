¿Qué pasa si los Reyes Magos se equivocan con el regalo? Así puedes pedir la devolución de tus productos

El día de Reyes es uno de los más especiales del año. Miles de hogares se llenan de alegría por la mañana, cuando los niños se levantan a comprobar si los Reyes Magos les han traído todo lo que han pedido. Sin embargo, estas figuras también se equivocan, ya que muchas veces se equivocan de producto o bien no aciertan con la talla. En estos casos, hay que tener en cuenta los plazos de cambios y devoluciones.

Devoluciones en tiendas físicas

Pese a que la mayoría de empresas incluyen políticas de devolución, la ley actual no obliga a los comercios físicos a aceptar la devolución de sus productos. Por ello, es fundamental revisar la política de la empresa antes de realizar una compra. No obstante, la actual normativa dice que todos los establecimientos se tienen que ver obligados a admitir un cambio.

Según expertos en consumo, no existe una política uniforme de devoluciones, ya que estas dependen de la tienda donde se hayan adquirido los regalos. En algunos establecimientos, los cambios se realizan sin inconvenientes, mientras que en otros, que son una minoría, no se permiten en absoluto. En cualquier caso, ambas prácticas son legales.

Por otro lado, muchas tiendas optan por entregar un vale con el importe de la compra para utilizar en el mismo comercio. Sin embargo, si el cliente no encuentra ningún producto de su agrado, no tienen derecho a exigir la devolución del dinero, a menos que el artículo que desea cambiar presente defectos o esté en mal estado. En ese caso, el comerciante está legalmente obligado a realizar el reembolso.

Devoluciones en tiendas online

No obstante, la situación cambia si la operación se ha efectuado en un comercio online, ya que la ley dice que, en las compras por internet, los consumidores tienen derecho a devolver el producto en un plazo de 14 días naturales. Esto se debe a que, en este tipo de comercios, no existe la posibilidad de ver y probar el producto, por lo que la ley es más favorable a los consumidores.

Consejos para evitar problemas en las devoluciones

Los expertos recomiendan seguir una serie de consejos muy básicos para realizar una devolución: