¿Qué pasa si los Reyes Magos se equivocan con el regalo? Así puedes pedir la devolución de tus productos
Cambiar un producto puede plantear algunas dificultades, por lo que es importante conocer las políticas de cambios
El día de Reyes es uno de los más especiales del año. Miles de hogares se llenan de alegría por la mañana, cuando los niños se levantan a comprobar si los Reyes Magos les han traído todo lo que han pedido. Sin embargo, estas figuras también se equivocan, ya que muchas veces se equivocan de producto o bien no aciertan con la talla. En estos casos, hay que tener en cuenta los plazos de cambios y devoluciones.
Devoluciones en tiendas físicas
Pese a que la mayoría de empresas incluyen políticas de devolución, la ley actual no obliga a los comercios físicos a aceptar la devolución de sus productos. Por ello, es fundamental revisar la política de la empresa antes de realizar una compra. No obstante, la actual normativa dice que todos los establecimientos se tienen que ver obligados a admitir un cambio.
Según expertos en consumo, no existe una política uniforme de devoluciones, ya que estas dependen de la tienda donde se hayan adquirido los regalos. En algunos establecimientos, los cambios se realizan sin inconvenientes, mientras que en otros, que son una minoría, no se permiten en absoluto. En cualquier caso, ambas prácticas son legales.
Por otro lado, muchas tiendas optan por entregar un vale con el importe de la compra para utilizar en el mismo comercio. Sin embargo, si el cliente no encuentra ningún producto de su agrado, no tienen derecho a exigir la devolución del dinero, a menos que el artículo que desea cambiar presente defectos o esté en mal estado. En ese caso, el comerciante está legalmente obligado a realizar el reembolso.
Devoluciones en tiendas online
No obstante, la situación cambia si la operación se ha efectuado en un comercio online, ya que la ley dice que, en las compras por internet, los consumidores tienen derecho a devolver el producto en un plazo de 14 días naturales. Esto se debe a que, en este tipo de comercios, no existe la posibilidad de ver y probar el producto, por lo que la ley es más favorable a los consumidores.
Consejos para evitar problemas en las devoluciones
Los expertos recomiendan seguir una serie de consejos muy básicos para realizar una devolución:
- Guarda los tickets y justificantes: Ya sea que realices compras en una tienda física o de manera online, conservar la documentación es fundamental. Los tickets, facturas y correos de confirmación son indispensables para gestionar posibles reclamaciones, devoluciones o reparaciones. Sin ellos, será más complicado demostrar tu compra o solicitar garantías.
- Actúa dentro de los plazos establecidos: Las devoluciones en tiendas físicas suelen estar sujetas a las políticas específicas de cada comercio, que pueden variar considerablemente. Por ello, es importante conocer de antemano estos plazos. En el caso de las compras online, tienes derecho a ejercer el desistimiento dentro de los 14 días naturales posteriores a la recepción del producto, sin necesidad de justificar el motivo. Pasado este periodo, las devoluciones pueden depender de la política del vendedor.
- Revisa cuidadosamente el estado del producto: Si el regalo que compraste está defectuoso o presenta problemas de calidad, recuerda que la garantía legal cubre al producto por tres años desde la fecha de compra. Durante este tiempo, tienes derecho a exigir la reparación, sustitución o incluso el reembolso del importe pagado, dependiendo de la situación. Asegúrate de notificar el problema lo antes posible, ya que algunos procedimientos pueden tener plazos adicionales.
- Infórmate antes de comprar: Antes de realizar cualquier adquisición, especialmente si es un regalo, verifica las políticas de devolución del establecimiento. Esto incluye si permiten cambios o devoluciones, si aplican restricciones para ciertos productos y si exigen el embalaje original en perfectas condiciones. Estas precauciones evitarán sorpresas desagradables y te permitirán tomar decisiones más seguras al momento de comprar.
- La Aemet prevé lluvias persistentes en la segunda mitad del día en Tenerife
- Cabalgata de Reyes en Santa Cruz de Tenerife 2026: horario y recorrido
- Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata
- ¿Qué supermercados abren hoy en Santa Cruz de Tenerife?
- Media entrada en el Rodríguez López para recibir, entre palos de agua, a los Reyes Magos
- La DGT avisa a los conductores tinerfeños: así funciona el nuevo sistema de emergencia que se activará este año
- La borrasca Francis abandona Tenerife: la Isla arrancará la semana sin avisos ni alertas
- Muere María Alayón, la primera de la cola en la venta de entradas de actos de Reyes y concursos del Carnaval