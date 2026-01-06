Los pediatras piden vacunar a los niños contra la hepatitis A ante el repunte de casos

La hepatitis A se ha convertido en una nueva amenaza para la salud, con un aumento sostenido de los casos en los últimos años que ha llevado a los pediatras a solicitar en este inicio de 2026 que se incluya en el calendario de vacunación infantil la inmunización contra esta enfermedad a los 12-15 meses de edad.

Así lo pide el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), cuyo máximo responsable es el pediatra murciano Antonio Iofrío, especialista que reconoce que tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia "se ha registrado un aumento muy importante de casos de hepatitis A en 2024, principalmente entre varones adultos-jóvenes", un incremento que ha llegado a ser del 106% respecto a 2023 en la comunidad autónoma.

Como cada inicio de año, los pediatras acaban de publicar su calendario de vacunaciones recomendado, un documento que se basa en las últimas evidencias científicas y epidemiológicas existentes y con el que se busca proteger frente a enfermedades infecciosas a niños, adolescentes y embarazadas, recomendaciones que son tenidas en cuenta por los responsables sanitarios de cara a la ampliación de coberturas en cada territorio.

Los especialistas plantean aumentar la vacunación contra la gripe hasta los 17 años

En esta ocasión, las novedades que plantea la AEP pasan por la introducción de la vacuna de la hepatitis A para bebés de entre 12 y 15 meses; la ampliación de la vacunación contra la gripe para que cubra la franja que va de los 6 meses a los 17 años de edad; y la elaboración de un calendario de vacunación infantil único para acabar con las diferencias que existen entre territorios.

Antonio Iofrío, secretario del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP, explica a La Opinión que en el caso de la protección contra la hepatitis A se plantea una única dosis que se administraría en la revisión del primer año de vida, así como una dosis de rescate para el resto de niños y adolescentes sin vacunar, ya que esta es también efectiva tras la exposición. "Cuando se quiere controlar una infección o un brote, lo mejor es vacunar a los lactantes o niños pequeños porque con ello te aseguras altas coberturas de protección", apunta el especialista.

En las infecciones que se dan en niños menores de seis años, únicamente el 10% de los afectados tiene síntomas, lo que hace que el 90% restante pase desapercibido aunque tienen capacidad de contagiar a otras personas. Una situación que se quiere corregir con la vacunación que plantean estos profesionales de la medicina.

Cataluña, Ceuta y Melilla son los únicos territorios que administran la vacuna de hepatitis A

Iofrío, que desarrolla su labor como pediatra de Atención Primaria en el centro de salud de El Ranero (Murcia), afirma que en la actualidad únicamente Cataluña y las ciudades de Ceuta y Melilla incluyen la vacunación contra la hepatitis A en su calendario infantil. Las dos ciudades autónomas lo hacen desde el año 2000 con una pauta de dos dosis por su localización geográfica, mientras que Cataluña lo puso en marcha tras el desarrollo de un programa piloto en la ciudad de Barcelona que posteriormente se extendió a toda la comunidad y que se mantiene de forma permanente con inmunización a todos los niños a los 15 meses y a los 6 años.

Tras esto se ha visto que "en estos territorios hay muy poca incidencia de la enfermedad, ya que la población está protegida y la vacunación lleva a la inmunidad de grupo", asegura.

En este sentido, el coordinador del Comité Asesor de Vacunas, el doctor Francisco Álvarez, insiste en que "el aumento de casos de los dos últimos años en la mayoría de las comunidades autónomas nos obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, así como a robustecer la prevención en la vacunación", de ahí que se plantee incluir la vacuna en el nuevo calendario infantil.

Calendario de vacunación infantil propuesto por los pediatras. / AEP.

Gripe de 6 meses a 17 años

Otra de las actualizaciones de esta edición del calendario es la recomendación de la vacuna contra la gripe a todos los niños y adolescentes de entre los 6 meses y los 17 años, una propuesta que los pediatras ya comenzaron a adelantar en otoño. Los expertos sugieren reforzar también las coberturas en convivientes y cuidadores de pacientes de riesgo o que conviven con menores de 6 meses, embarazadas y a todos los profesionales sanitarios.

La Región de Murcia ha ampliado esta campaña la vacunación contra la gripe hasta los 9 años, con programas escolares en los que las enfermeras de Atención Primaria se desplazan a los colegios a administrar la vacuna a los estudiantes, usando en la etapa de Infantil la vacuna intranasal. Por encima de Murcia, únicamente las autonomías de Galicia y La Rioja tienen coberturas más amplias, llegando hasta los 11 años.

Hasta el momento, solo Melilla ha anunciado que en la próxima campaña la vacunación antigripal llegará a los 17 años, una medida que el doctor Iofrío espera que copien el resto de comunidades.

Los pediatras también insisten en la necesidad de avanzar hacia un calendario de vacunaciones e inmunizaciones único que garantice la equidad en todo el territorio.

Por el momento, la Consejería de Salud murciana no se pronuncia sobre las propuestas realizadas por los pediatras y la posible ampliación de vacunas y edad de coberturas.