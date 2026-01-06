El Papa cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo

El papa León XIV ha cerrado este martes 6 de enero la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la última que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluyendo oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco.

En continuidad con la práctica establecida desde 1975 -y simplificada aún más por san Juan Pablo II en el Jubileo del 2000-, el rito, que ha comenzado a las 9:30 horas, ya no incluye el cierre público de la puerta con mampostería, sino que se limita al cierre de los batientes.

La fórmula en el rito es "se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia", que se completa con una invocación para que permanezcan abiertos los "tesoros" de la gracia divina.

La obra de mampostería propiamente dicha de la puerta se llevará a cabo solo posteriormente, de manera privada, unos diez días después, con un rito de "mampostería" dirigido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Posteriormente, el Papa ha presidido la Santa Misa de la solemnidad de la Epifanía dentro de la Basílica Vaticana.