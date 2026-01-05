Los fumadores canarios en mínimos históricos desde la aprobación de la ley antitabaco

Se cumplen dos décadas de la entrada en vigor de la conocida como Ley Antitabaco. Una norma que nunca ha estado exenta de polémicas. Los lugares de trabajo y los establecimientos de restauración, donde fumar era costumbre, pasaron a convertirse en zonas libres de humo. Y la venta y publicidad de los productos del tabaco se sometieron a distintas limitaciones. Aunque, quizás, el mayor hito de esta ley es que ha permitido disminuir el número de fumadores que a día de hoy se sitúa en mínimos históricos.

Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2006, el número de personas que fuman ha disminuido progresivamente. En Canarias, la prevalencia de personas fumadoras ha descendido seis puntos en tan solo una década, según la última Encuesta de Salud de Canarias (ESC2021). En este sentido, ha pasado de registrar tasas del 26,2% a apenas el 19,9%. De hecho, un año antes de que se aprobara la Ley Antitabaco, medio millón de personas fumaban en las Islas a diario. En la actualidad, esa cifra se ha reducido a los 375.000 fumadores, lo que supone un 26,37% menos que hace 20 años.

Los jóvenes canarios, los más sanos

Canarias reproduce una tendencia que también se percibe a nivel nacional. Pero se acentúa aún más cuando se trata de la juventud. Según la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias de España (Estudes) del Ministerio de Sanidad, los jóvenes canarios son los que menos tabaco consumen de todo el territorio español. Solo un 10,7% de los isleños de entre 14 y 18 años fuma a diario. Y, en general, los canarios siempre se sitúan por debajo de la media nacional. Tanto si han pasado 30 días, doce meses o, incluso, cuando el consumo ha sido tan ocasional como una vez en la vida.

Eso sí, la edad promedio de inicio en el consumo del tabaco es similar a la del resto de españoles. Los canarios comienzan a fumar a los catorce años, ya sea esporádicamente o a diario. Y las mujeres suele consumir mayores cantidades que los hombres, aunque a medida que se estrecha la franja de edad entre ambos géneros, las diferencias son menores.

Cigarros electrónicos y vapers

En los últimos años, el consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos de tabaco por calentamiento se ha puesto de moda entre la juventud. De hecho, los jóvenes canarios prefieren estas opciones al tabaco convencional. Así, mientras que solo un 15,6% de los isleños ha fumado en el último año, casi el 35,9% ha probado cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.

Sanidad recuerda que estos productos se suelen promocionar como una forma casi inocua de consumo recreativo y se dirigen especialmente a la población juvenil y adolescente. A su juicio, esto convierte a estas alternativas en una puerta de entrada para el consumo de productos con nicotina que, más tarde, pasa a consolidarse a través del tabaco convencional.

Mortalidad en las Islas

Pese a la mejora, la cifra de fumadores en las Islas continúa siendo alta, lo que también afecta a la mortalidad asociada a este hábito. Alrededor de 2.300 personas fallecen al año en Canarias por el consumo de productos de tabaco. En este sentido, Salud Pública recuerda que el tabaco es el responsable de gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas mortales. También es el culpable del empeoramiento de patologías ya existentes o con las que no tiene vinculación causal. Además, los expertos insisten en que los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina presentan riesgos que para la salud y el medio ambiente.

En la actualidad, más de 19.000 isleños precisan de los servicios del Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (Pafcan) de deshabituación tabáquica. Se trata de una iniciativa propuesta por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) que tiene como objetivo proporcionar un tratamiento actualizado a los pacientes fumadores que tomen la decisión de dejar el hábito. Además de ofrecer una formación actualizada en el tratamiento del Tabaquismo a los profesionales sanitarios.

Otras iniciativas del SCS

Además, en Canarias se desarrolla desde hace 25 años –incluso antes de la creación de la Ley Antitabaco– el Programa de Intervención sobre Tabaquismo en Enseñanza Secundaria (ITESplus). Está diseñado para contrarrestar el mensaje de la industria tabaquera sobre estos productos y se desarrolla en unos 110 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Archipiélago.

El Gobierno de Pedro Sánchez está preparando el siguiente paso en la lucha contra el tabaco. El Consejo de Ministros ya aprobó en septiembre del año pasado el Anteproyecto de Ley que pretende modificar la norma actual e incorporar la prohibición de fumar en espacios abiertos como terrazas, parques y exteriores de centros sanitarios y educativos; o incluso en coches aún como copiloto.

El documento también contempla limitar la publicidad de productos relacionados con el tabaco y prohibir el consumo a menores –más allá de la venta o la entrega del producto–. Además, propone restablecer el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo tras su supresión en 2014, con el objetivo de reforzar la gobernanza y la evaluación en la lucha contra el tabaquismo. n