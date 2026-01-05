Entre cámaras y regalos: la herramienta que devolvió la magia de los Reyes Magos a miles de hogares

Detrás de esas escenas estuvo Vigilancia Mágica, una iniciativa impulsada por Movistar Prosegur Alarmas junto a Accenture Song, que convirtió la tecnología de seguridad en una experiencia emocional. Lejos de limitarse a una acción promocional tradicional, la compañía apostó por unir el mundo físico y el digital para reforzar uno de los sentimientos más importantes de la Navidad familiar: la ilusión infantil.

La propuesta funcionó entre el 18 de diciembre y el 6 de enero y, durante ese periodo, miles de familias pudieron recrear la llegada de estas figuras navideñas como si hubieran sido captadas por las cámaras instaladas en su propio hogar. El sistema, basado en inteligencia artificial, generaba imágenes hiperrealistas a partir de una fotografía real del espacio elegido —normalmente el salón o la zona donde se dejan los regalos— y permitía seleccionar si la visita correspondía a Papá Noel o a los Reyes Magos.

Una prueba inapelable

El resultado era sorprendentemente verosímil. La imagen final simulaba el registro habitual de una cámara de vigilancia, con el mismo encuadre y estética que los usuarios reconocen de su sistema de seguridad. Para los niños, no era una ilustración ni un montaje evidente: era “la prueba” de que alguien había entrado en casa durante la noche para dejar los regalos.

Esta iniciativa partía de una realidad cada vez más común. El acceso temprano a pantallas y a grandes volúmenes de información hace que muchos niños abandonen la creencia en estos personajes navideños antes de lo que ocurría en generaciones anteriores, generalmente entre los 7 y 8 años, según diversos estudios internacionales. En ese contexto, Vigilancia Mágica ofreció a los padres una herramienta sencilla para prolongar ese momento emocional, apoyándose en la tecnología que ya formaba parte de su día a día.

Un visitante de Oriente muy especial / MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS

Desde Movistar Prosegur Alarmas, el proyecto se planteó como una extensión natural de su propuesta de valor. “Si en Movistar Prosegur Alarmas somos SuperSeguridad, más que nunca durante estas fechas, detectaremos cualquier tipo de intrusión, aunque sean mágicas, en los hogares de todos nuestros clientes”, explicó Fernando Saldaña, Director Comercial de la compañía. “Por eso, hemos creado Vigilancia Mágica, una experiencia que utiliza la tecnología pionera de nuestras cámaras y la inteligencia artificial para capturar escenas únicas de Papá Noel o los Reyes Magos dentro de casa”.

La clave estuvo en transformar una funcionalidad técnica en un relato cargado de magia. Así lo resumió Juan Silva, Director Creativo en Accenture Song: “Nuestro reto era transformar una funcionalidad técnica en una experiencia emocional. Con Vigilancia Mágica hemos demostrado que la tecnología, y especialmente la inteligencia artificial, puede ser un puente hacia la ilusión. Gracias a la IA, hemos creado imágenes personalizadas y momentos únicos en Navidad, ayudando a las familias a crear recuerdos inolvidables”.

La cámara de seguridad como elemento cómplice de la magia

La experiencia se articuló a través de una web diseñada con especial atención a la usabilidad, disponible en https://www.vigilanciamagica.com. El proceso guiaba al usuario en solo dos pasos: primero, subir la imagen del espacio del hogar; después, elegir la figura navideña. En cuestión de instantes, el sistema generaba la imagen final, lista para ser mostrada a los niños en el momento adecuado.

Más allá de la tecnología empleada, el valor diferencial de Vigilancia Mágica residió en su capacidad para integrarse de forma natural en la dinámica familiar. No exigía conocimientos técnicos ni instalaciones adicionales, y se apoyaba en un elemento ya presente en muchos hogares: la cámara de seguridad. Esa familiaridad fue clave para que la experiencia resultara creíble y emocionante.

Regalos y sorpresas / MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS

Tras la noche de Reyes, muchas familias compartieron la sensación de haber vivido algo especial. Para los adultos, fue una forma de participar activamente en la construcción de un recuerdo que probablemente se mantendrá durante años. Para los niños, significó reforzar una ilusión que forma parte de la infancia y que, una vez perdida, no vuelve.

Con Vigilancia Mágica, Movistar Prosegur Alarmas demostró que la innovación no siempre consiste en añadir más funciones, sino en repensar las existentes desde una perspectiva humana. Durante unas semanas, la seguridad del hogar dejó de ser solo sinónimo de protección para convertirse también en cómplice de la magia. Y en esas noches frías de diciembre y enero, gracias a la inteligencia artificial y a un enfoque creativo, la Navidad tuvo un argumento más para seguir siendo inolvidable.