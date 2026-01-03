Los ingresos por infecciones respiratorias aumentan en Canarias

Los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias han aumentado en Canarias, pero se mantienen en niveles similares a los registrados en la temporada anterior. Según el último informe difundido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), una vez consolidados los datos de la semana comprendida entre el 15 y el 21 de diciembre, la tasa de hospitalizaciones alcanzó los 19,3 casos por cada 100.000 habitantes en ese período, si bien entre el 22 y el 28 de diciembre, la cifra provisional se situó en los 13,3 sobre el mismo cómputo poblacional.

“Hay que tener en cuenta que se suman diferentes infecciones que afectan al tracto respiratorio y que muchas personas sufren descompensaciones de las patologías que ya padecen de base. Todo esto hace que aumenten los ingresos”, explica el director general de Salud Pública del citado órgano del Gobierno autonómico, José Díaz-Flores.

Tal y como refleja el documento, la incidencia del síndrome gripal disminuyó un 6,3% la semana pasada con respecto a los siete días anteriores, y se situó en los 182,1 cuadros por cada 100.000 personas. No obstante, este descenso debe interpretarse con cautela, ya que coincidió con varios días festivos en los que no se registró actividad en las consultas de Atención Primaria. “Tenemos que seguir muy atentos. Somos conscientes de que estos días continuarán propagándose las infecciones respiratorias, pero, a nivel nacional, se está produciendo un descenso que puede estar condicionado por el adelanto de la expansión de los contagios”, valora el experto.

Y es que la llegada del clado K aceleró de forma notable la transmisión del virus de la gripe en las Islas desde principios de diciembre, mientras que en la Península, el incremento se registró desde unas semanas antes. "Por suerte, la variante K ha demostrado una mayor capacidad de transmisión, pero no una mayor gravedad", recuerda Díaz-Flores. De momento, el Archipiélago se mantiene en el escenario dos de riesgo epidemiológico.

Pico epidémico

"Habrá que esperar unas dos semanas para poder determinar si hemos alcanzado el pico. Todavía se están celebrando muchas reuniones sociales y eso implica que la circulación del virus es mayor", apostilla el director general.

Con base en el documento, la incidencia de las infecciones respiratorias se situó en 919, 3 casos por cada 100.000 habitantes entre el 22 y el 28 de diciembre, lo que se traduce en 165,7 puntos menos que en el balance anterior. Ahora bien, tanto la tasa de bronquiolitis como la de Covid-19 experimentaron variaciones leves. En concreto, la primera descendió un punto, al pasar de 1,9 a 0,9, mientras que la segunda se redujo en 0,7 puntos, hasta situarse en 4,7.

En cuanto a la situación de las Urgencias en los cuatro principales hospitales de Canarias, hay que decir que los servicios operan con cifras que entran dentro de la normalidad en esta época del año. Así, en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, entre las 8.00 horas del 1 de enero y las 8.00 horas de este viernes, los profesionales asistieron a 233 personas -44 más que en las 24 horas previas-, mientras que en el Negrín fueron 234 los pacientes atendidos -cinco más-.

En el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en cambio, precisaron atención urgente 128 personas en el mismo espacio temporal -21 menos que entre el 31 de diciembre y las primeras horas del primer día del año-. En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la afluencia quedó cifrada en 201 -solo dos menos-.

El Archipiélago continúa en el escenario dos de riesgo epidemiológico

Desde la Dirección General de Salud Pública recuerdan la importancia de respetar las medidas recomendadas en el escenario dos. Entre los principales consejos, destacan el uso de mascarilla en todos los establecimientos sanitarios y la mejora de la ventilación en los espacios interiores.

En los centros sociosanitarios deben llevar mascarilla los trabajadores, mientras que para los usuarios solo se contempla que el uso en los espacios comunes si presentan síntomas. También se aconseja a las personas cuyas ocupaciones impliquen mantener un contacto directo con el público que recurran a esta medida de protección.

Tal y como informaron este viernes fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, se estima que las ventas de test de antígenos y mascarillas se han duplicado en las farmacias canarias en las últimas semanas, en comparación con la primera mitad de diciembre.