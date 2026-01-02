Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 2 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 2 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 27, 42, 44 y 46 y las estrellas 1 y 10.
El código del Millón ha sido el WTK97187.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
- Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
- Sigue en directo el paso de la borrasca Francis por Tenerife: alerta en todas las Islas
- La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
- El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
- Arden seis coches en el incendio de un taller esta madrugada en Tenerife
- De las uvas en familia a la plaza de España con 'olor' de Carnaval: así arrancan los tinerfeños el 2026
- Apuntan con un puntero láser a un avión que salía de Tenerife