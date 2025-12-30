La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026: Requisitos y cómo evitar multas de 80 euros

La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deberán estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso sea obligatorio en todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.

Al respecto, la asociación de consumidores Facua afirma que las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización.

"No hay vocación de multar"

Mientras, desde Tráfico insiste que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir de este 1 de enero, la baliza V-16 homologada.

"No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", aseguraba la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser.

La número 2 de Pere Navarro destacó que "todavía hay margen" para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria. "Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad", precisó.

Desde la DGT recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

¿Qué vehículos deben llevarla?

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0.

De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

"La baliza conectada no vigila al conductor: sólo envía una señal anónima cuando tú la enciendes por una emergencia", ha aclarado a Europa Press el responsable de Producto de Wottoline, Borja Martín Palomino.

Desde la compañía, que dispone de dos modelos homologados (FaseLight e iWottoLight), recuerdan la importancia de elegir balizas homologadas y geolocalizables, con geolocalización anónima y servicios extra a través de la app SOS Alert.

En un mercado donde conviven balizas que "no cumplen con todos los requisitos", Martín Palomino ha subrayado la importancia de diferenciar "entre simples luces de emergencia y balizas V16 homologadas y geolocalizadas".

Ante las dudas de los usuarios por la privacidad de estas balizas, ha explicado que tanto en el modelo FaseLight como iWottoLight la SIM integrada es anónima: no está asociada al nombre, DNI ni teléfono del conductor.

"No hay que facilitar ningún dato personal para usar la baliza. Solo se envía a DGT 3.0 la posición del vehículo detenido y datos técnicos del dispositivo, nada más. La geolocalización sólo se activa cuando se enciende la baliza por una incidencia; mientras está apagada, no emite señal ni hace seguimiento del vehículo", ha apuntado el responsable de Producto de la empresa.

Esta es una de las principales novedades en materia de Tráfico para 2026, después de un año 2025 en el que han entrado en vigor en España varios cambios en tráfico y seguridad vial. Así, desde el 1 de julio está en vigor un nuevo paquete de señales y ajustes del Reglamento General de Circulación, con unas 90 señales nuevas, más de 20 actualizadas y varias eliminadas.

Asimismo, el pasado mes de julio se publicaba la reforma del Reglamento de Vehículos para modernizar y descarbonizar el transporte de mercancías, entre otras novedades.