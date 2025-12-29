Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 29 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 29 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 13, 30, 35, 41, 47 y 48. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 1. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9648114 premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La historia de Orimar y Adrián, los novios que murieron en Tenerife en dos accidentes de moto en menos de 24 horas
- Una de las carreteras en peor estado de Tenerife está más cerca de su arreglo: la subida a la Mesa Mota recibirá 1,2 millones
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
- El récord del Teide que no tienen los Andes ni el Kilimanjaro
- El mural más grande de Canarias luce en la entrada de Candelaria
- La carretera de Masca se convierte en un ring de boxeo entre turistas
- Las mejores pizzas de Canarias están en Tenerife: todas cuestan menos de 13 euros