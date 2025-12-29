Alud
Al menos cuatro personas atrapadas tras un alud en Panticosa
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña trabaja en el rescate en el pico oscense de Tablato, a unos 2.700 metros de altitud
Redacción
Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato, en Huesca, ha dejado al menos cuatro personas atrapadas a unos 2.700 metros de altitud. En la zona están trabajando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas. Al parecer, otras dos personas han resultado ilesas y han podido liberarse de la avalancha que se ha producido el mediodía de este lunes 29 de diciembre.
Desde la Guardia Civil han informado que se ha activado al Greim de la provincia de Huesca aunque han precisado que desconocen el alcance de lo sucedido. Pero en el Gobierno de Aragón han confirmado que hay cuatro personas atrapadas a casi 3.000 metros de altura, en el entorno del balneario de Panticosa.
