Comunidades Energéticas: una nueva línea de negocio para las empresas instaladoras en Canarias

Feníe Energía se posiciona como un impulsor del desarrollo de Comunidades Energéticas en todo el territorio nacional, apoyándose en su red de Agentes Energéticos para acompañar a ayuntamientos, pymes y ciudadanía en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

Un nuevo modelo energético y una oportunidad profesional

El sector energético avanza hacia un modelo más sostenible, descentralizado y basado en energías renovables. Las Comunidades Energéticas permiten que municipios, empresas y vecinos se organicen para generar, gestionar y consumir su propia energía limpia de forma local, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia energética.

Para las empresas instaladoras, este modelo supone una nueva línea de actividad, ya que la creación de una Comunidad Energética requiere conocimientos técnicos, capacidad de planificación, visión a medio plazo y un acompañamiento continuo. Todo ello sitúa al instalador en un rol estratégico, más allá de la ejecución puntual de una instalación.

¿Qué son las Comunidades Energéticas?

Las Comunidades Energéticas desarrollan proyectos de energías renovables, eficiencia energética o movilidad sostenible con el objetivo de generar beneficios ambientales, sociales y económicos en su entorno local. Habitualmente se constituyen en forma de asociación o cooperativa y requieren de un proceso de diseño técnico, asesoramiento legal y dinamización social.

Un ejemplo de este modelo es la Comunidad Energética que se está poniendo en marcha en Magaz de Pisuerga (Palencia), un municipio de algo más de 1.000 habitantes, cuya experiencia es plenamente replicable en otros municipios, incluidos los canarios.

En este proyecto, el ayuntamiento impulsa la iniciativa facilitando cubiertas municipales para las instalaciones fotovoltaicas, mientras que los vecinos participantes se benefician de:

Generación de energía renovable local.

Ahorro en la factura eléctrica frente a instalaciones individuales.

Mayor cohesión social y participación ciudadana.

Avance hacia un municipio más sostenible y energéticamente independiente.

El papel clave del instalador en las Comunidades Energéticas

Desde el inicio del proyecto en Magaz de Pisuerga, los Agentes Energéticos de Feníe Energía han desempeñado un papel fundamental, aportando asesoramiento jurídico, apoyo en la divulgación del proyecto, análisis del potencial de ahorro y dimensionamiento técnico de las instalaciones.

Este tipo de iniciativas requieren perfiles profesionales capaces de:

Diseñar y dimensionar instalaciones colectivas.

Acompañar a los participantes en la toma de decisiones.

Coordinar proyectos a medio y largo plazo.

Generar confianza en el entorno local.

Para las empresas instaladoras, esto se traduce en proyectos de mayor tamaño, relaciones estables con ayuntamientos y comunidades locales, y la posibilidad de posicionarse como referentes en su zona.

Paneles solares / Shutterstock

Autoconsumo colectivo: un modelo con recorrido

En Magaz de Pisuerga, la actividad principal de la Comunidad Energética será el autoconsumo colectivo de energía solar mediante instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales. Una vez constituido el grupo de participantes, se acuerda el reparto de la energía generada, asignando un porcentaje a cada miembro.

Este modelo es escalable y replicable en otros municipios, lo que abre la puerta a que las empresas instaladoras participen activamente en la transición energética desde una perspectiva más estratégica y con mayor valor añadido.

Acompañamiento y recursos para impulsar Comunidades Energéticas

Los Agentes Energéticos de Feníe Energía están preparados para impulsar este modelo y apoyar a las empresas instaladoras que deseen ampliar su actividad hacia las Comunidades Energéticas, aportando conocimiento, estructura y acompañamiento durante todo el proceso.