Pino Montesdeoca, actriz y modelo: «La persona que es disfrutona se lo pasa bien a los 30, a los 40 y a los 60»

Destila un torrente de vitalidad en cada una de sus reflexiones, una explosión de ilusión que Pino Montesdeoca (Gran Canaria, 1962) traslada al mundo de la interpretación, cuando desfila sobre una pasarela o en las páginas de La edad no es un número, la actitud lo es todo (La Esfera de los Libros), una aventura literaria en la que subraya la importancia de mantener una mentalidad positiva y seguir luchando por lo que se desea en la vida. «Soy una mujer con mucho sentido común a la que le apasionan los retos», avanza.

¿No le ha salido mal el 2025?

No, este y otros que vinieron antes no me salieron malos... Imagino que usted conoce el dicho que habla de «siete años de vacas flacas y otros siete de vacas gordas». Pues yo he tenido años de vacas flacas brutales, pero no es cuestión de estar buscando excusas o quejarse más de lo debido... Ahora me toca disfrutar un ratito de las gordas [ja, ja, ja...].

Disfrutar en plena madurez, que algunos apuntan que son los años que mejor saben...

...la persona que es disfrutona por naturaleza no tiene edad para divertirse. Se lo pasa bien a los 15, a los 30 y a los 60.

El éxito se planifica y trabaja, ¿pero le ha sorprendido todo lo bueno que ocurrió cerca de usted en los últimos tiempos?

Soy una persona que va cogiendo lo que le viene sobre la marcha para ir haciendo su camino, es decir, que no planifico demasiado mi vida. Confío más en el trabajo diario y por eso procuro que lo que hago me salga bien. Jamás proyecté lo que quería hacer con antelación. Lo que sí hago es degustar cada cosita que me ha venido de manera inesperada. Nunca he sentido sorpresa por algo que me llegó de repente, pero sí una ilusión casi infantil para que a mi alrededor ocurrieran cosas.

¿Le cuesta no contar en qué anda metida?

Si me dicen que no lo puedo contar no lo cuento [sonríe]... Soy muy olvidadiza y muchas veces el impacto de lo que digo, por ejemplo si me ofrecen un papel en una película, es mucho mayor en la persona que recibe la información que en mí misma.

Actriz, escritora, modelo... Da la sensación de que le cuesta quedarse quieta.

La escritura ha sido mi terapia durante muchos años y en casa tengo un rinconcito para la lectura y la reflexión, pero la realidad es que solo he escrito un libro [La edad no es un número, la actitud lo es todo] y, sinceramente, jamás se me pasó por la cabeza que alguien pudiera leer algo escrito por mí.

¿Se lo ha pasado bien?

No crea que sido feliz buscando en mi interior. Me echaba un poquito para atrás que otras personas opinaran de unas emociones que hasta hace poco consideraba personales.

¿Era un sentimiento de vergüenza?

No, vergüenza no era... Era la sensación que tenemos todos cuando nos convencemos de que «lo mío es mío y no lo quiero compartir con nadie». Al final me di cuenta de que unos extraños no pueden criticar las emociones de otra persona, sobre todo, si no la conoce. Un día mi hija me dijo: «Madre, tocas el alma». Lo único que respondí fue vale y seguí escribiendo hasta que terminé el libro.

¿Y eso lo cambió todo?

Sí, más o menos, hacer sentir que todos pasamos por las mismas desgracias, tragedias o tristezas hizo que viera las cosas de otra manera.

¿La clave es la actitud, con c?

La actitud lo es todo en la vida, peso eso no lo he inventado yo... Una persona puede perder el trabajo e irse a casa a morirte de una depresión o llorar un rato, e ir en busca de otro empleo. La edad no es más que un número que va unido a nuestra identidad.

¿Lo tiene claro?

Soy una mujer con sentido común a la que le apasionan los retos. Por mucho que quiera ser cirujana, antes habrá que ir a la Universidad y pesarte 12 años estudiando una especialidad. ¿Eso es ser realista?, no. Lo de ser modelo, por ejemplo, no se me había pasado nunca por la cabeza. Jamás me vi desfilando.

¿No imaginó ser modelo?

No, mi sentido común no me dejaba... Ni mido lo que tengo que medir, ni mis dimensiones son perfectas [mejor modelo de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2024]. En mi cabeza existían unos impedimentos [«soy bajita, tengo una edad y mis medidas no son las de esas chicas tan monas»] que otras personas no le dieron importancia.

Y fue pisar la pasarela y deslumbrar...

...más que sorpresa, yo lo vi como un atisbo de esperanza para muchas mujeres. Mi gran mensaje [la grancanaria cuenta con más de 108 mil seguidores en Instagram] es para las generaciones que me siguen porque alguien cree que se está haciendo vieja y sólo tiene 30 años... Te quedan los 40, que son maravillosos; luego vienen los 50, que son increíbles;y los 60... Creo que siempre hay que estar tengas la edad que tengas.