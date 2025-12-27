«La terapia CAR-T me ha ayudado a combatir el cáncer»

La vida de Miguel Ángel Bordón dio un giro de 180 grados hace dos años, cuando fue diagnosticado de un linfoma B difuso de células grandes. A partir de ese momento, las consultas médicas empezaron a formar parte de su rutina y el tiempo comenzó a medirse en pruebas y esperas. «Mi estado era crítico. Tanto, que tuve que dejar mi trabajo de mecánico. Me sometí a un trasplante de médula en el Hospital Insular y probé varios tratamientos, pero todos fracasaron», cuenta este paciente de 45 años, que reside en el municipio grancanario de Ingenio.

Ante esta situación, los profesionales decidieron derivarlo el pasado año al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para que pudiera recibir la terapia CAR-T, un recurso que fue clave para salvarle la vida. «Gracias a este tratamiento he podido combatir el cáncer. Para mí ha sido una gran oportunidad y me siento muy afortunado», afirma.

Bordón confiesa que nunca quiso saber demasiado sobre nombres técnicos ni protocolos. De hecho, cuando los médicos le ofrecieron esta opción terapéutica, no hizo muchas preguntas. Confiaba plenamente en los sanitarios y prefirió centrarse en cumplir todas las indicaciones para no angustiarse. «A pesar de que mi oncóloga me explicó todos los detalles de la CAR-T, yo no quise profundizar en el asunto. La verdad es que los tratamientos anteriores habían sido destructivos y dolorosos, pero esta alternativa me sorprendió muchísimo porque no fue tan invasiva», manifiesta el paciente, que agradece la «sensibilidad» que mostró el personal y el trato humano recibido a lo largo del proceso.

Por suerte, la terapia tuvo éxito y el cáncer remitió. Ahora, sigue unos controles rutinarios y mira al futuro con otra perspectiva, pues la patología le ha hecho ver la vida de otro modo. «La enfermedad me ha enseñado a valorar los pequeños detalles y me ha permitido conocer a personas maravillosas. También me ha ayudado a trabajar el desapego, a aceptar las cosas tal y como vienen y a aprovechar más el tiempo», admite Miguel Ángel Bordón, que asegura que incluso en los momentos más adversos, la ciencia puede abrir caminos de esperanza.

Centro de referencia

La terapia Car-T se incorporó a la cartera de servicios del Hospital Doctor Negrín en 2020, y es el centro de referencia para toda Canarias en la aplicación de esta técnica. Desde entonces, se han beneficiado de ella 80 pacientes.

Según explica la doctora Luisa Guerra, jefa de sección del área de Terapia Celular del servicio de Hematología y responsable del desarrollo de estas terapias en el centro hospitalario, el tratamiento consiste en modificar genéticamente los linfocitos T de los pacientes para que sean capaces de reconocer el antígeno del tumor que padecen. «Se aplica cuando han fallado las primeras líneas de tratamiento y en unas condiciones que impiden que los propios linfocitos de las personas sean capaces de defenderlas frente al tumor porque han perdido esa facultad», detalla la facultativa.

De este modo, se consigue que estas células vuelvan a actuar contra la neoplasia. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la técnica? Tal y como indica la experta, a través de un procedimiento de aféresis que requiere conectar al paciente, durante cinco horas, a una máquina que procesa la sangre y permite separar la capa de células que contiene los linfocitos.

Modificación genética

«La bolsa de colecta se envía a un laboratorio farmacéutico, que se encarga de hacer la modificación genética de las células para que puedan reconocer los antígenos del tumor», comenta la experta. Una vez completado este paso, se congela el producto y se devuelve al hospital, donde se descongelará a la hora de infundirlo. «Los pacientes tienen que ingresar desde ese momento y deben permanecer en el centro entre 10 y 14 días. Además, de forma previa, es necesario que reciban una quimioterapia linfodeplectiva durante tres días, que está destinada a eliminar los linfocitos que puedan quedar», anota la doctora Guerra.

En la actualidad, el Ministerio de Sanidad financia la terapia CAR-T para abordar los linfomas no Hodgkin de alto grado de malignidad y los difusos de células B grandes como segunda línea de tratamiento; los linfomas no Hodgkin de tipo folicular a partir de cuarta línea; los linfomas no Hodgkin del manto a partir de tercera línea; los mielomas múltiples a partir de segunda línea; y la leucemia linfoblástica aguda, tras haber fracasado al menos dos opciones terapéuticas o haber sufrido recaídas.

Cabe recordar que el pasado abril, el Ministerio de Sanidad actualizó los protocolos farmacoclínicos y los criterios de financiación para permitir el acceso a las terapias CAR-T a las personas con VIH que presentan una carga viral indetectable. La medida se traduce en un paso esencial para mejorar la equidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).