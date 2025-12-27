Humberto Orán, presidente de la Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias celebró el pasado fin de semana la sesión extraordinaria de su Patronato con el objeto de renovar la Presidencia la entidad, ostentada por Margarita Ramos y cuyo mandato expiraba, por cumplimiento de plazo, en las presentes fechas. De este modo, el máximo órgano de gobierno de la entidad ha elegido a Humberto Orán Cury (Santa Cruz de Tenerife, 1954) como nuevo presidente, mientras que Iván Rodríguez Ramallo (Los Realejos, 1978) ejercerá la Vicepresidencia.

El músico y empresario humberto Orán comenzó sus estudios de solfeo, violín y viola en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal. Posteriormente, se trasladó a Madrid para cursar la carrera superior de viola en el Real Conservatorio Superior de Música de esa capital. Becado por la Fundación Alexander von Humboldt viajó a la ciudad alemana de Freiburg, en cuya Hochschule für Musik amplió sus estudios superiores de viola con los maestros Adelheid Schäfer y Ulrich Koch.

Fue viola solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y de la Orquesta de Cámara Reina Sofía, agrupación que él mismo creó en 1984. A lo largo de su carrera también ha sido asesor artístico de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio; asesor cultural de Mundo en Armonía, institución presidida y fundada por la princesa Irene de Grecia; vocal del patronato de la Fundación Alberto Ginastera de Nueva York, y de la Fundación Música Española Suiza, en Zúrich.

Actualmente es, además, presidente ejecutivo de Musiespaña, empresa que fundó en el año 1989 y que lidera en España la representación de directores, cantantes e instrumentistas. Es asimismo presidente de la Fundación Orquesta de Cámara Reina Sofía, cuya presidencia de honor ostenta la reina Sofía, y patrono de la Fundación española Yehudi Menuhin. Por otra parte, es miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) y del Consejo Académico de Berg Institute, estando en posesión de la Cruz de la Orden del Mérito Civil, de la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo y de la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional (IEP).

Durante la sesión extraordinaria del Patronato también se designó a Iván Rodríguez Ramallo vicepresidente de la Fundación CajaCanarias. El tinerfeño ha sido atleta en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004 en la prueba de 400 metros vallas y el relevo 4x400. Licenciado en Economía y Máster en Gabinetes de Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente desarrolla su actividad profesional en la Unidad de Relaciones Internacionales y Nuevo Negocio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, en Barcelona. Además, es miembro del equipo de dirección de la Asociación Internacional de Centros de Alto Rendimiento y docente en el MBA de Sport Management en la Universidad Alfonso X El Sabio y en la escuela de negocios EADA.