¿Te han cobrado más por pagar con tarjeta esta Navidad? Esta es la ilegalidad que cometen muchas tiendas

El pago con tarjeta está cogiendo cada vez más adeptos, y cada vez menos personas llevan billetes o monedas en sus carteras. Este método de pago no solo es más seguro, sino que también facilita las transacciones al ser más cómodo y rápido. La mayoría de los comercios ya cuentan con terminales para aceptar pagos con tarjeta sin límite de cantidad. No obstante, algunos establecimientos imponen mínimos o cobran comisiones por este tipo de transacciones, lo que ha llevado a Helio Roque a aclarar cuándo estas prácticas pueden considerarse irregulares.

A pesar del aumento en el uso de tarjetas de crédito, cerca del 60 % de los pagos en comercios físicos aún se realizan en efectivo, mientras que solo 1 de cada 3 españoles usan la tarjeta de crédito y el 7% los hacen usando dispositivos móviles.

El BOE defiende a los consumidores

El Boletín Oficial del Estado (BOE) regula las condiciones en las que se pueden aceptar o rechazar los pagos en España. Según la normativa vigente, un comercio nunca puede negarse a aceptar efectivo en estos dos casos: cuando el cliente intente pagar con más de 50 monedas o cuando la cantidad supere los 1.000 euros, límite establecido para operaciones en metálico con el objetivo de prevenir el fraude. Para todos los demás casos, el efectivo sigue siendo un medio de pago obligatorio.

En cuanto a las tarjetas, la situación es diferente. No existe una obligación general para los negocios de disponer de datáfono, pero si lo tienen, sí deben cumplir unas normas específicas para los importes mínimos y posibles recargos.

Estas pegatinas son la clave

Muchos usuarios están preocupatos por si existe un 'mínimo de gasto' con tarjeta. Según explica Helio Roque, este es legal hasta los 30 euros siempre y cuando esté claramente indicado en el establecimiento de forma visible.

Sin embargo, hay una cosa que deben tener clara todos los clientes, si el comercio tiene pegatinas de Visa o Mastercard, las propias condiciones de estas compañías prohíben que se establezca un importe mínimo y se pongan comisiones, por lo que en esos casos deben aceptar el pago sin restricciones.

Nunca te puede costar más pagar con tarjeta

Otra práctica común que denuncia Helio Roque es la de repercutir al cliente la comisión bancaria por pagar con tarjeta: "En ningún caso puede costarte más pagar con tarjeta que en efectivo".

Además, cuando el pago supera los 30 euros, el comercio está obligado a ofrecer siempre una alternativa al efectivo, lo que garantiza que el consumidor no se quede sin opciones.

Todos los consumidores deben estar informados para evitar abusos por parte de los comercios, así que la próxima vez que vayas a pagar con tarjeta ya conoces tus derechos.