29 proyectos sociales dan ‘un empujón’ a familias vulnerables en Canarias

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario ha destinado 1.821.224,60 euros a 29 proyectos de apoyo a la infancia y a las familias. Las iniciativas, presentadas por 18 entidades diferentes, están dirigidas a mejorar la conciliación laboral, la participación infantil en barrios vulnerables y los proyectos intergeneracionales, entre otras cuestiones. También han seleccionado otros trabajos que tienen como objetivo atender la salud mental, ofrecer apoyo social de emergencia a familias con cáncer o prestar apoyo psicológico a menores con sordera.

Al respecto, la consejera del área, Candelaria Delgado, señaló que el importe que finalmente se ha destinado duplica la cantidad inicial, fijada en 918.872 euros. «Hemos podido ampliarla hasta casi los dos millones de euros gracias a los fondos estatales», resaltó.

Con este crédito, añadió, «no solo garantizamos el apoyo a proyectos que tratan aspectos tan básicos y necesarios como su alimentación, sino que también podemos apoyar otros servicios de intervención familiar, así como programas dirigidos a facilitar la conciliación laboral». Este último aspecto trae de cabeza a muchos padres, en especial, a aquellos que pertenecen a hogares monoparentales, por lo que muchas entidades han optado por centrar sus esfuerzos en esta tarea.

Por su parte, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explicó que estas subvenciones son un impulso para las entidades del tercer sector. Así, aclaró que a las ayudas pueden acceder entidades sin ánimo de lucro que tengan entre los fines establecidos en sus estatutos la realización de las actividades consideradas subvencionables, con al menos un año de antelación a la fecha del último día de presentación de solicitudes, y cuyo ámbito de actuación sea de manera real y efectiva en Canarias.

Una parte de la inversión se ha destinado a proyectos que pretenden paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar o ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.), así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.

En la lista de beneficiarios también se ha incluido a varias iniciativas que apoyan la conciliación de familias con hijos a cargo y en procesos de inserción laboral. El dinero irá destinado a cubrir gastos como la asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños para cubrir necesidades puntuales, los servicios de apoyo complementarios al colegio u otros que garanticen su derecho a un desarrollo adecuado.

Otros proyectos también cubrirán la orientación o la mediación familiar, a través de puntos de encuentro o de atención socioeducativa, tanto para los más pequeños como para adolescentes.

En una última línea de financiación se contemplan otras iniciativas que pretenden garantizar el derecho básico de los menores a la alimentación, al ocio y a la cultura durante las vacaciones escolares y periodos no lectivos –fines de semana y tarde–. De una manera más transversal, también lograrán una mayor conciliación de la vida personal y laboral para muchos padres. n