Mansour Konte, el héroe que rescató a una mujer en la dana, acepta alojarse en el Centro de Acogida Municipal de Málaga

Desde que este periódico hiciese pública la situación de Mansour Konte, el joven que rescató a una mujer en la dana el pasado año y que, posteriormente, fue reconocido por la acción, hasta él han llegado numerosas muestras de solidaridad.

Entre ellos una familia que lo ha acogido estos días hasta que su situación mejorará. Ahora hay un rayo de esperanza para este guineano.

El Ayuntamiento de Málaga se ha vuelto a poner en contacto con él y, aunque en un primer momento, volvió a rechazar los recursos municipales, finalmente ha aceptado la posibilidad de alojarse en el Centro de Acogida Municipal (CAM).

Según ha podido saber este medio, Konte ya se encuentra en el Centro de Acogida: "Espero que todo vaya bien", dice Mansour.

Atendido vía telefónica

Fuentes municipales han detallado que Mansour Konte fue localizado y atendido por primera vez vía telefónica el 18 de septiembre por la Unidad de Calle, tras tener conocimiento de que estaba durmiendo en la calle, en la zona oeste de la ciudad.

Mansour Konte ha sido reconocido por el Ayuntamiento de Málaga / Álex Zea

Al día siguiente, el día 19 de septiembre, se acudió personalmente para atenderle y acompañarle hasta el Centro de Acogida Municipal, donde se le facilitó alojamiento. Posteriormente, el lunes 22 de septiembre, se mantuvo una nueva entrevista personal con él.

Trabajo en un almacén

Así, fue entonces cuando relató que había estado trabando fuera de Málaga durante cinco meses y que volvió a la ciudad, donde estaba trabajando en un almacén cuyo horario no era compatible con el del CAM. Asimismo, se le ofrecieron servicios básicos y aceptó los recursos de comida e higiene, aunque el 13 de noviembre fue dado de baja porque no hacía uso de ellos.

Han detallado, de igual modo, que se ha vuelto a contactar con él y, aunque en un primer momento, volvió a rechazar los recursos municipales, finalmente ha aceptado la posibilidad de alojarse en el CAM. Al respecto, han precisado que esto permitirá determinar sus intereses y expectativas para ajustar una intervención.

Mansour Konte ha estado trabajando en un almacén cuyo horario no era compatible con el del CAM / álex zea

Cabe recodar que Mansour Konte rescató durante la dana de 2024 a una mujer, y fue reconocido por el Ayuntamiento de Málaga con una mención honorífica especial "como expresión de gratitud a su valentía y solidaridad durante la inundación ocasionada por la dana el 13 de noviembre y por su difícil intervención para asistir a la joven Cristina que se encontraba atrapada en medio del agua, así como en reconocimiento a su generosa disposición para ayudar a quienes podían necesitarlo en esta situación de emergencia". Posteriormente, Mansour Konte también encarnó al rey Baltasar en la cabalgata de Málaga.

Puerta única

El Servicio Municipal de Puerta Única del Ayuntamiento canaliza todas las personas sin hogar que llegan a la ciudad, y desde ahí se valora su situación individual y se les ofrecen los recursos que tienen a su disposición --ropa, plaza de acogida, higiene, lavandería, comedor, entre otros--.

Mansour Konte ha aceptado finalmente alojarse en el CAM / ARCINIEGA

Se trata de un trabajo que se realiza durante todo el año para garantizar la mejor atención posible y dar cobertura a sus necesidades, por lo que desde la Unidad de Calle también se ofrece respuesta a las personas que rechazan los recursos municipales.

Todos estos servicios y recursos se realizan a través de la red municipal existente en el marco del sistema de atención a este colectivo en la que forman parte las 12 entidades que conforman la Agrupación de Desarrollo de Personas Sin Hogar impulsada en 2008 como un sistema de trabajo en red entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales (Centro de Acogida San Juan de Dios, Málaga Acoge, Patronato Santo Domingo, Cáritas Diocesana, Arrabal, Accem, Asociación Marroquí, Cruz Roja, Asimas, Congregación Religiosa Adoratrices, Nuevo Hogar Betania y Hogar Sí).

Higiene y lavandería

Esta red ofrece actualmente 344 plazas para personas sin hogar, de las que 96 corresponden al Centro de Acogida Municipal mientras las 248 restantes son aportadas por las entidades a través de distintos convenios de colaboración, a los que hay que sumar los servicios de higiene y lavandería con San Juan de Dios y plazas de comedor con Santo Domingo.

Además, se cuenta con una Unidad de Calle que se encarga de la atención con personas sin hogar que se encuentran en la vía pública y que no se acercan a los recursos municipales.