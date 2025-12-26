La Guardia Civil alerta sobre el uso de la pirotecnia estas navidades: multas entre 300 y 600.000 euros

Con la llegada de la Navidad, el uso de artículos pirotécnicos se dispara y durante estas fechas es común utilizarlo en celebraciones familiares y en días de festividad. Sin embargo, las autoridades recuerdan que su uso indebido puede acarrear sanciones y graves riesgos para la seguridad ciudadana.

La Guardia Civil ha avisado a todos los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre el uso de la pirotecnia durante la celebración de las fiestas navideñas.

Venta regulada

"Debemos mirar las etiquetas de los artículos pirotécnicos", advierten las autoridades. En ellos, se debe buscar la información básica como el marcado C, la categoría y las instrucciones de uso. Dentro de las categorías, se distinguen hasta cuatro tipos:

F1: a partir de 12 años

F2: a partir de 16 años.

F3: a partir de 18 años.

F4: esta categoría por su potencia y dificultad en el uso, está restringida solo a profesionales.

"El uso de artificios pirotécnicos en menores de edad, debe ir siempre acompañado de un adulto", recuerda la Guardia Civil.

Además, la normativa prohíbe vender pirotecnia a personas bajo los efectos de alcohol o las drogas y también impide la venta ambulante en mercadillos navideños.

Aumento de los controles

Los agentes supervisan que los establecimientos no superen el límite permitido de material explosivo (150 kilos). Además, de que cumplan las medidas de seguridad exigidas, el número máximo de clientes que pueden estar a la vez y los sistemas de alarma y de extinción de incendios.

Las multas pueden alcanzar los 600.000 euros

El mal uso, la venta ilegal o el almacenamiento irregular de pirotecnia está castigado con multas que oscilen entre 300 euros si las infracciones son leves y alcanza hasta los 600.000 euros en las situaciones más graves. Por este motivo, la Guardia Civil ha avisado a todos los ciudadanos e intensificado los controles durante estas fechas.

"Utiliza la pirotecnia con sentido común", es el consejo final que lanza la Guardia Civil.