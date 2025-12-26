Tráfico
La DGT afirma que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de las balizas V-16 a partir del 1 de enero
Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo
Redacción
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha afirmado este viernes en que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir del próximo 1 de enero, la baliza V-16 homologada.
"No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
La número dos de Pere Navarro ha destacado que "todavía hay margen" para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria. "Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad", ha precisado.
No obstante, Blanco ha apuntado que no tienen cifras de cuántos conductores no han adquirido todavía la baliza homologada a cinco días de que termine el año, ya que esa cifra "es difícil de estimar".
Menos de una semana
"Los particulares puede ser que se hayan demorado un poquito más, pero tenemos esta semana de margen para adquirirlo en cualquier comercio, también en plataformas digitales", ha insistido.
Para saber si la baliza V-16 que se adquiera está homologada, la subdirectora de la DGT ha animado a consultarlo en la página web de Tráfico, comprobando el certificado y el modelo, ya que allí "está todo el listado de aquellas que están certificadas".
- Santa Cruz da cinco días al Mercado para explicar la presencia de heces
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- Mueren dos personas en el incendio de una casa en Tenerife
- La Aemet avisa de inestabilidad en Tenerife: lluvias, viento fuerte y bajada de temperaturas
- La cafetería de moda está en Tenerife: así es el rincón que enamora por su bollería francesa artesanal
- Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación de monóxido en Palencia
- El Médano se consolida como uno de los mejores lugares para vivir en Tenerife, lejos de las grandes ciudades
- Esta es la churrería de Tenerife a la que tienes que ir sí o sí: siempre hay cola