La nieve tiñe de blanco navideño Castellón en un gélido y lluvioso 25 de diciembre

Las previsiones de la Aemet fueron muy claras para estas fiestas: los días 24 y 25 podrían ser los más fríos desde 2010. Y las imágenes lo han confirmado en este día de Navidad, que ha dejado una estampa de blancura en Castellón, donde las comidas familiares y la apertura de regalos bajo el árbol o frente al belén han tenido como telón de fondo una densa nevada en algunos municipios. A ello se añade la fuerte intensidad de lluvia, sobre todo en la comarca de La Safor. Una estampa puramente invernal.

Morella, por ejemplo, ha despertado bañada por una capa de nieve que cubría tejados y calles. La parroquia de Culla, por su parte, incluso ha suspendido la misa de navidad a causa de la nevada, con el fin de evitar desplazamientos o incidencias. En Castell de Cabres, la nevada ha cubierto coches y campos, e incluso al ganado que pastaba en las inmediaciones.

Imagen de Morella nevada este 25 de diciembre / Juan Amela

La intensidad de la lluvia también ha sido fuerte en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, como la comarca de La Safor. Entre la una y las dos de la tarde de este jueves se han acumulado 45 milímetros de lluvia a Beniflà i unos 20-30 milímetros en Alfauir, Potries, la Font d'en Carròs, Castellonet de la Conquesta, Rafelcofer o Llocnou de Sant Jeroni.

En un invierno suave

Es una escena que podría parecer típica de las fiestas navideñas pero no es tan usual. Al menos en los últimos años. La bajada de las temperaturas que hemos vivido estos días es tan grande que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido tan grande que se esperaba que serían los días de Nochebuena y Navidad "más fríos desde 2010". La tendencia general ha sido la contraria: cada vez será menos frecuente que haga frío en Navidad, según la Aemet.

A ello se suma el hecho de que el mes de diciembre también ha sido suave en cuanto a temperaturas, con la salvedad de los últimos días y de la semana de Navidad, que en los últimos años ya es 2,1 grados más cálida que en los años 50 del siglo XX. De hecho, las temperaturas de la mayor parte del mes han sido superiores a la media histórica, mientras que, en contraposición, las temperaturas de estos días son inferiores al promedio normal para estas fechas.

Hasta 8 cm de nieve

En esas circunstancias, ha llegado la nieve. No ha sido sorprendente: el aviso amarillo de Aemet ya preveía que pudieran acumularse hasta 8 centímetros de nieve en 24 horas, a partir de los 700 metros de altitud. En concreto, el aviso por nevadas comenzó a las 10.00 horas y se mantiene activo hasta las 20.00 horas.

El aviso ha dado lugar también a una alerta amarilla decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por nevadas en el interior norte de Castellón, establecida con el objetivo de garantizar un seguimiento del episodio y coordinar los recursos necesarios.

La nieve ha caído sobre todo en las comarcas de Els Ports, el Alt Maestrat y en la zona de La Tinença de Benifassà, por encima de los 700 metros de altitud. Las previsiones hablaban de acumulaciones de hasta 8 centímetros de nieve en 24 horas, una rareza, como señalaban desde Avamet. Algunos de los municipios del interior norte de Castellón que se han teñido de blanco incluyen Morella, Vilafranca, Fredes, Castellfort o Benassal.

En ellos, la nieve ha caído sobre carreteras, calles y barrios enteros. El Consorcio de Bomberos de la Diputació de Castelló ha movilizado dos dotaciones y tres unidades de los servicios forestales de la Generalitat, equipadas con medios quitanieves para realizar rutas de vigilancia y actuación en distintas zonas del interior norte de la provincia.

Además, el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (Cegesem) ha informado a Emergencias de la Generalitat de que se ha limpiado de nieve la CV-15 desde el kilómetro 70 al 52, uno de los puntos donde había caído más precipitación. Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha detallado que la CV-15 desde Cabestany a Ares está cubierta de nieve, pero de Vilafranca a Cabestany está despejada.

Castell de Cabres bajo la nieve / José Ramón Llopis

Bocairent y Ayora: las temperaturas mínimas de Valencia

La ola de frío y lluvia pronosticada para estos días festivos de Navidad ha traído a la Vall d'Albaida mínimas por debajo de los cero grados centígrados. Así lo demuestran los registros aportados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que sitúan a la Rambla de Mariola de Bocairent como el punto más frío de la provincia de Valencia. En él se han alcanzado temperaturas por debajo de los seis grados bajo cero. Asimismo, en Guadassèquies, Fontanars y Ontinyent, además de en el núcleo urbano de Bocairent, se han alcanzado mínimas por debajo de los cero grados.

No son los únicos. Según Avamet, un total de 18 municipios de la provincia de Valencia han registrado temperaturas mínimas bajo cero este día de Navidad. Ayora ha registrado -4,1 ºC, mientras que Camporrobles ha llegado a -3,7 ºC, Requena a -2,9 ºC y Utiel y Enguera, ambas a -2,6 ºC. También se han alcanzado valores negativos en localidades como Casas Bajas, Jalance, Sinarcas, Venta del Moro, Cofrentes, Bicorp, Caudete, Cortes de Pallás, Guasséquies, Fontanars, Ontinyent y Chella, con mínimas que han oscilado entre los -1,8 ºC y los -0,1 ºC.

Aunque Bocairent ha marcado el valor mínimo más extremo, Ayora ha sido, en términos generales, el municipio más frío de la jornada, ya que a su mínima de -4,1 ºC se ha sumado una temperatura máxima muy baja, de apenas 2,7 ºC. Es una situación similar a la que se ha registrado en Cofrentes y Jalance, donde las máximas no han superado los 2,8 ºC y 2,9 ºC, respectivamente. En paralelo, en el interior de Castellón se han producido nevadas en numerosos puntos y la Aemet ha activado un aviso amarillo por acumulaciones de nieve superiores a los 8 centímetros, mientras que en otros municipios valencianos las temperaturas se han quedado en torno a los 0 ºC.

Aviso naranja por lluvias

Por otra parte, Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en el litoral sur de Valencia durante el día de Navidad y hasta el viernes 26 de diciembre. Además, se ha decretado la preemergencia en toda la costa de Valencia por temporal marítimo, ya que se esperan olas que pueden superar los tres metros. Se mantiene el nivel amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón y el nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Valencia y Castellón.

Durante el día de Navidad, ha llovido con fuerza también en La Marina. Calp y Benissa han cerrado el peligroso paso por el barranco del Quisi, que está justo en el linde de los dos términos municipales y donde falleció en septiembre de 2022 un policía local de Calp que acudió a salvar a un conductor atrapado y fue arrastrado por la corriente. Los registros de lluvia alcanzaron los 60 litros/m2 en varios municipios de la comarca. En Sagra se han recogido 60,8 l/m2, según datos de Avamet; en Orba, 59 l/m; en el Ràfol d'Almúnia, 53, y en L'Atzúbia Forna, 50,4.