Según la Consellera de Drets Socials
El Govern y las entidades sociales han podido realojar a 120 de las 180 personas vulnerables que habitaban en el B9 de Badalona
La consellera Martínez Bravo ha denunciado la "inacción" del Ayuntamiento de Badalona para asistir a los desahuciados del antiguo instituto
Fiscalía exige que Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona
Pau Lizana Manuel
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha denunciado la "inacción" del Ayuntamiento de Badalona para atender a las personas vulnerables desalojadas el pasado miércoles del antiguo instituo B9 y ha asegurado que el pacto al que llegaron este martes entidades sociales y el Govern para ofrecer una alternativa residencial a los desalojados ha logrado realojar a "120 personas, de las 180 identificadas como vulnerables que habitaban" en el edificio municipal. La consellera ha asegurado que estas personas estarán alojadas temporalmente, por lo menos, durante "estos días" de Navidad ante "la situación de emergencia climática" por las lluvias y el frío. "No es de humanidad haber sacado a todas estas personas y haberlas dejado en la calle", ha resumido.
Cabe recordar que el acuerdo entre las entidades sociales y el Govern, en el que también participó la Síndica de Greuges, no solo afectó a aquellos desahuciados que llevan una semana pernoctando bajo un puente de la autovía C-31 –a escasos metros del instituto que llegó a acoger a 400 personas sin hogar– sino también a aquellas personas acogidas por entidades sociales que no pudieron entrar el domingo a la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat ante la presión vecinal y, por último, a aquellos que hasta este martes ocupaban el antiguo alberge de Can Bofí Vell.
Solo el 16%
La consellera ha reconocido que cerca de 60 personas han rechazado ser realojadas. Martínez Bravo lo achaca a que "derivar a estas personas [a Servicios Sociales] es un trabajo que requiere mucho tiempo" y que "no se ha hecho desde el Ayuntamiento de Badalona". La máxima responsable de Drets Socials ha asegurado que el consistorio betulense sí realizó derivaciones en casos de extrema vulnerabilidad, pero "no fueron suficientes". Tan solo llegaban "al 16% de las personas identificadas como vulnerables dentro del B9", ha explicado.
Durante su entrevista en el programa matinal La Hora, de La 1, Martínez Bravo ha denunciado también la "inacción" del Ayuntamiento de Badalona con respecto a Can Bofí Vell, un espacio cerrado hace pocos meses. La consellera, el pasado jueves, pidió por carta al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que reabriera la masía para "ofrecer una respuesta de salida inmediata" a los desalojados. El primer edil betulense, sin embargo, se negó a activar este recurso porque "no está en condiciones", según ha recordado la consellera en otra entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio.
Pese a las quejas por la actuación del Ayuntamiento de Badalona, Martínez Bravo ha reconocido que "la situación en el asentamiento era muy delicada" y que, en algunos casos, ha implicado "temas delictivos". "Pero era una minoría de las personas que estaban allí. Y el hecho que sobre estas personas deba caer el peso de la ley, no quita que muchas otras estaban residiendo allí porque no tenían otra alternativa", ha matizado.
