Coca-Cola reparte 500 comidas solidarias en Santa Cruz de Tenerife

En estas fiestas, Coca-Cola refuerza en Tenerife su compromiso con las comunidades en las que opera, y lo hace intensificando su colaboración con el tercer sector y apoyando iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas. Dentro de su iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’, se ha unido en Tenerife a la Asociación de Empresarios de la Zona Centro de Santa Cruz de Tenerife para repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica de la isla, en una época en la que la solidaridad y el apoyo vecinal cobran un significado especial en Canarias.

Voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners Iberia han trabajado mano a mano con estas organizaciones y la Asociación de Vecinos García Escámez en las labores organizativas, el embolsado y distribución de las comidas, reforzando el papel fundamental que desempeñan las asociaciones vecinales en la vida diaria de los barrios chicharreros. Los menús en Tenerife han sido elaborados por el Catering Lucas Gamonal.

“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONGs y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas, especialmente en territorios como las islas, donde la cercanía y el apoyo mutuo forman parte de nuestra identidad. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma el Jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Víctor Morales.

Por su parte, el presidente de la Zona Centro capitalina, Bernard Lonis, agradece a la oportunidad de formar parte de esta iniciativa, la cual refleja el “espíritu colaborador y social que define a Zona Centro y a Coca-Cola. En estas fechas tan especiales, queremos trasladar un mensaje de esperanza y solidaridad” a la vez que agradece a la Asociación de Vecinos García Escámez su predisposición para desarrollar esta acción”.

Al reparto de almuerzos solidarios han asistido la concejala de Vivienda de Santa Cruz de Tenerife, Concejala de Vivienda, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, el consejero delegado del IMAS, Leopoldo Benjumea, y la coordinadora del Distrito Ofra, Mara Antunez.

Una Navidad solidaria que recorrerá todo el país

Además de en Tenerife, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Mallorca, Menorca, Ibiza, Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Granada, y Sevilla.

Para llevar a cabo las entregas y elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. En total está previsto el reparto de más de 10.000 comidas.