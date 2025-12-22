ESPECIAL MULTIMEDIA
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
Clima, mar
y seguridad ciudadana:
los ejes del interés
informativo en Canarias
El análisis temático del consumo informativo en 2025 dibuja una pauta clara: los lectores buscaron respuestas prácticas en un año marcado por la incidencia del clima en la vida diaria, la vivienda como herida abierta, el mar como escenario recurrente de actualidad y una seguridad ciudadana que volvió a condicionar las conversaciones.
Esta radiografía permite ir más allá del titular más leído y detectar las lógicas que activan el interés: qué inquieta, qué se necesita entender y qué información sirve para orientarse en un contexto de incertidumbre.
1. Canarias como frontera sur
Aunque la inmigración no figura entre las diez temáticas más leídas, la presión migratoria atraviesa de forma transversal otras áreas de interés (Sanidad, Seguridad o Política). Las llegadas de cayucos, los rescates en alta mar y las operaciones de auxilio captan un interés relevante, no solo como fenómeno humanitario, sino también como reto logístico, objeto de confrontación política y cuestión de seguridad.
Las noticias sobre embarcaciones localizadas a la deriva o interceptadas cerca de la costa —con Salvamento Marítimo y la Guardia Civil como protagonistas— han mantenido lecturas sostenidas y picos puntuales de gran seguimiento.
2. Cambio climático y transformación ecológica: el cielo como amenaza cotidiana
El clima ha liderado el interés informativo en su vertiente cuando afecta a lo concreto: suspensión de clases, incidencias en carreteras, avisos por viento y la calima. Marzo registra uno de los grandes picos del año con la alerta que ha obligado a paralizar la actividad escolar, y los episodios de calor y polvo en suspensión que alteraron las rutinas diarias fueron protagonistas en agosto.
El interés se mantiene también con historias concretas que simbolizan la tensión entre turismo, protección ambiental y fragilidad del territorio: desde la turista que irrumpe en las dunas de Maspalomas hasta los debates sobre el Teide y su entorno.
3. Economía y empleo: del aviso fiscal al miedo a la precariedad
La economía se ha consumido en clave doméstica y práctica. Enero arranca con fuerza por los avisos de Hacienda y las dudas sobre fiscalidad —Bizum, transferencias y nuevas obligaciones tributarias—, mientras en marzo se refuerza la preocupación por el empleo, especialmente en un mercado tan dependiente del sector servicios como el canario.
A ese plano práctico se suma a veces la dimensión humana que convierte el dato en historia sobre la vulnerabilidad, como en el caso del sintecho del aeropuerto de Barajas, seguido masivamente desde las islas. Accidentes laborales, tensiones comerciales y la fragilidad del sector primario completan una temática estrechamente ligada al bolsillo.
4. Seguridad ciudadana: sobresaltos, operativos y miedo difuso
La seguridad ocupa un lugar central en el interés informativo, con picos especialmente intensos en marzo y abril, impulsados por operativos policiales y sucesos de alto impacto, como la muerte a golpes de un hombre en Tenerife cuyo cuerpo fue trasladado en coche hasta un descampado, una historia seguida con detalle.
En torno a estos episodios, el interés mezcló dos vertientes: la información útil (avisos, vigilancia, nuevas tecnologías) y los relatos que conmueven por su crudeza y proximidad.
5. Vivienda: el hogar como herida abierta
La vivienda ha sido uno de los principales intereses temáticos del año. Febrero abrió el ciclo con la revisión de contratos, la ansiedad por el alquiler y la búsqueda de alternativas, mientras marzo concentró uno de los momentos de más impacto: las noticias sobre la historia del presidente de una ONG y su hija recién nacida durmiendo en la calle.
En general, las informaciones sobre okupaciones, los desahucios y la otra cara del turismo —que encarece los precios y acentúa la desigualdad— mantuvieron un interés sostenido a lo largo del año.
6. Política: cuando la tensión institucional roza la vida cotidiana
La política, articulada en buena parte en torno a Pedro Sánchez, alcanzó sus máximos de interés en mayo y junio, impulsada por una agenda judicial que impregnó el debate público. El ‘caso Koldo’ resonó con especial fuerza tras la frase “Lo que me jode es Canarias, no Madrid".
También destacaron las fricciones entre administraciones y el papel de los cabildos insulares. Entre los políticos canarios, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife lideró el interés informativo, seguido —a distancia— por el presidente autonómico.
7. Deporte: un barómetro emocional entre logros y tragedias
El deporte, con el fútbol como epicentro, tiene sus picos en abril y junio, marcados por lesiones, fichajes y desenlaces de temporada. Una noticia traspasa las fronteras de la temática estrictamente deportiva: el jugador de la UD Las Palmas C, Zeben, en coma inducido tras un accidente, convirtió el deporte en relato humano y social.
El caso Rubiales ha ampliado el foco hacia el debate sobre poder, consentimiento y reputación, mientras que el seguimiento de la despedida de Jonathan Viera confirma que los futbolistas son símbolos que trascienden lo meramente deportivo.
8. Sanidad: virus, diagnósticos y la búsqueda de certezas
La sanidad es territorio de consulta continua, con picos destacados en enero y abril. Brotes víricos, cambios de estación y alertas por contagio impulsaron las búsquedas sobre síntomas, prevención y protocolos. Norovirus, testimonios sobre cáncer y noticias de seguridad alimentaria conforman el interés de un año en el que la salud pública se leyó como guía práctica y en que el Servicio de Urgencias Canario desempeña un papel protagonista en la conversación informativa sobre Sanidad.
9. Transporte y movilidad: el mar como constante de fondo
El interés por la movilidad se relaciona con una lógica de servicio y utilidad. Se lee para llegar a tiempo, anticipar cortes, evitar sanciones y planificar desplazamientos. Así, entre los contenidos que captan más interés destaca una guía sobre el nuevo radar de la DGT. En paralelo, el mar es un eje informativo fundamental en las islas con un interés sostenido y con una noticia, que destacó sobre otras incidencias e informaciones: el buque estadounidense inmovilizado frente a Canarias.
10. Carnaval: la identidad que vuelve cada año
El interés por el ocio ha tenido un protagonista indiscutible: el Carnaval. Entre febrero y marzo, los lectores buscaron horarios, recorridos, decisiones institucionales y crónicas del ambiente con gran intensidad. La suspensión del Coso por luto y el mal tiempo ejemplificó también cómo la celebración también puede frustrarse. Por otro lado, a lo largo del año, la gastronomía ha mantenido un interés constante a través del consumo de informaciones sobre restaurantes, planes familiares o escapadas.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Opinión
Una gran madeja interconectada: así funciona la conversación pública
La conversación pública es emocional, personalizada, transversal y altamente influida por la experiencia individual, con una fuerte tendencia a la polarización
La conversación pública es una gran madeja. Miles y miles de emisores (medios, personas, bots, instituciones...) hablamos al mismo tiempo (millones de mensajes) de un amplio, pero mucho más acotado, número de temas. Cada uno de estos temas están divididos en subtemas, y la conversación se nutre de argumentos que aparecen con mayor o menor intensidad en las conversaciones. Sucede cada día. Visto acumulado a un año vista, la conversación se asemeja a una gran madeja de temas y subtemas interrelacionados entre ellos mediante argumentos de intensidad variable. La educación es un tema y un argumento en el debate migratorio. La inmigración es un gran tema de debate y al mismo tiempo un argumento en la conversación sobre gestión sanitaria. Y así con casi todo.
La complejidad de la conversación pública hoy no es solo de los temas en sí, sino que rara vez se articulan en torno a debates puros, cerrados o perfectamente delimitados. Lejos de responder a compartimentos temáticos estancos, se configuran a partir de una lógica de transversalidad en la que los asuntos se entrecruzan de forma constante. Esta red de intersecciones es el rasgo estructural que define hoy el espacio del debate público.
Un mismo acontecimiento puede activar, de manera simultánea, lecturas sociales, económicas, identitarias y políticas. Un conflicto ambiental se convierte en una discusión sobre modelo productivo; una innovación tecnológica deriva en un debate ético o educativo; una polémica cultural acaba funcionando como termómetro ideológico. La transversalidad no solo amplía los significados, sino que también incrementa la complejidad del relato, dificultando lecturas simples y favoreciendo interpretaciones múltiples, a menudo contradictorias.
Esta dinámica se ve reforzada por el movimiento constante entre escalas. La conversación oscila entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo global. Un problema aparentemente menor puede adquirir dimensión nacional, mientras que una crisis internacional se filtra en la vida cotidiana a través de precios, servicios o expectativas económicas. Este salto permanente de escala modifica la intensidad del debate: cuanto más abstracto y global es el marco, mayor tiende a ser la polarización; cuanto más cercano y concreto, más espacio existe —al menos potencialmente— para el matiz.
Sobre este entramado actúan los acontecimientos inesperados como potentes catalizadores. Temporales, apagones, escándalos o episodios de violencia activan mecanismos automáticos de interpretación ideológica. El hecho deja de analizarse por su complejidad propia y pasa a ser leído como confirmación de posiciones previas. A esta lógica se suma el peso de la experiencia individual. La conversación se organiza cada vez más desde la percepción personal, que se erige en criterio central de interpretación. Lo vivido en primera persona adquiere una legitimidad superior a los datos o a los análisis. Las redes sociales refuerzan esta tendencia al crear entornos donde la subjetividad se presenta como una forma compartida de realidad.
Así, la conversación pública actual se define menos por los temas que aborda que por la forma en que los entrelaza. Comprender esta lógica de intersecciones resulta clave para interpretar no solo de qué se habla, sino cómo se construyen hoy los significados compartidos. En es las intersecciones entre los temas, filtrados por la experiencia propia y el filtro de la cercanía, donde los temas de conversación calan. Gestión de la inmigración, desigualdad (de renta, de género, generacional) y vivienda... son algunas de las temáticas transversales más potentes que, al interseccionar con casi todos los temas de debate, dominan la conversación. Por ejemplo: mientras el discurso oficial habla de inmigración como derechos e igualdad, en la madeja de la conversación diaria aparece a hablar de educación, sanidad, vivienda, ayudas sociales, gestión del espacio público, seguridad, etcétera. Es en las intersecciones de la madeja conversacional donde se forman las opiniones reales.
Un reportaje multimedia de Prensa Ibérica
Textos: Marian Navarcorena y David Guardado.
Infografías: Ricard Gràcia y Nekane Chamorro.
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Dirección: Joan Cañete Bayle y Gemma Robles.