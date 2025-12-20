La historia de la Lotería de Navidad lo confirma: estos números son los que más han tocado

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición arraigada en la cultura española, que despierta la ilusión de millones de personas cada año. La búsqueda del número premiado se convierte en una obsesión, y muchos se preguntan si existen combinaciones "mágicas" o administraciones con más suerte que otras. En este artículo, exploramos los datos históricos del sorteo para descubrir si hay patrones en los números premiados y cuáles son las administraciones que más "Gordos" han repartido.

Números premiados: ¿hay combinaciones con más suerte?

A lo largo de los más de 200 años de historia del Sorteo de Navidad, algunas combinaciones numéricas han repetido su suerte en más de una ocasión. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, estos son algunos de los números que han resultado premiados dos veces:

15.640: Premiado en 1956 y 1978.

20.297: Premiado en 1903 y 2006.

Además de estos números concretos, existen terminaciones que se han repetido con mayor frecuencia. Las tres últimas cifras más repetidas son:

297 (tres veces).

457 (tres veces).

515 (tres veces).

Y la terminación 85 ha resultado premiada en siete ocasiones diferentes a lo largo de la historia, convirtiéndose en una de las más recurrentes.

¿Dónde cae el Gordo con más frecuencia?

Más allá de los números, algunas administraciones de lotería se han ganado la fama de ser más afortunadas que otras, repartiendo un mayor número de premios gordos. Si bien es cierto que grandes ciudades como Madrid y Barcelona se posicionan a la cabeza de la lista, otras localidades también han logrado un lugar destacado en esta clasificación.

Estas son las cuatro administraciones que más premios gordos han repartido en España:

Doña Manolita (Madrid): Una administración emblemática con una larga historia de premios.

La Bruja de Oro (Lleida): Otra administración muy popular que ha repartido numerosos premios importantes.

Otra administración muy popular que ha repartido numerosos premios importantes. La Gasolinera de La Chasnera (Tenerife): Un rincón de Canarias que se ha convertido en un referente de la suerte, atrayendo a jugadores de todas partes.

Lotería Manises (Valencia): es otra de las administraciones que más décimos despacha en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Además, ha repartido hasta en cinco ocasiones el `Gordo´.

La presencia de La Chasnera en este ranking confirma que la suerte puede sonreír en cualquier rincón de España, incluyendo las Islas Canarias.