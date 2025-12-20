Crisis migratoria
Hallan dos cadáveres en aguas de Cabrera
Los cuerpos, que al parecer eran de migrantes, fueron localizados y rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo el pasado jueves
EFE
La Guardia Civil, en coordinación con Salvamento Marítimo, ha recuperado dos cadáveres que podrían ser de personas migrantes en aguas próximas Cabrera, por lo que serían 59 los recuperados en lo que va de año en Baleares, ha informado este sábado el instituto armado.
Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a Salvamento Marítimo tras recibirse el aviso del avistamiento de dos cuerpos en el mar. Los equipos desplazados a la zona localizaron y recuperaron ambos cadáveres, que muy probablemente corresponden a personas que navegaban en alguna patera.
Con estos hallazgos, ascienden a 59 los cuerpos sin vida recuperados este año en aguas cercanas a Balears. Desde el pasado 1 de enero han llegado 399 pateras a Baleares con al menos 7.380 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.
Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- El Gobierno de Canarias comprará un chalé de lujo de casi tres millones en Santa Cruz
- El Cabildo de Tenerife acepta las condiciones de la transferencia en el Parque Nacional del Teide
- Veinte maletas con 70.000 medicamentos, pilladas en el control de Tenerife Norte
- Canarias vivirá unas navidades frías y pasadas por agua
- La gasolinera de la suerte' en Tenerife desafía al sorteo de Navidad
- La Aemet pronostica heladas y nieve en Tenerife este sábado
- Estas son las administraciones canarias con más probabilidad de vender el Gordo de la Lotería de Navidad según la IA: una está en Tenerife