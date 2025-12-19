Sorteo
EL DÍA sortea 3 entradas dobles para el especial musical de En Otra Clave en el Auditorio de Tenerife Adán Martín
Participa en el sorteo y podrás conseguir una de las invitaciones para el espectáculo que se realizará el próximo sábado 27 de diciembre
La Navidad llega con risas, música y un plan irresistible en el corazón cultural de Tenerife. EL DÍA invita a sus lectores a vivir una noche única sorteando 3 entradas dobles para el especial musical de En Otra Clave, uno de los programas más queridos del Archipiélago y populares la Televisión Canaria.
Una cita para no perderse
El espectáculo tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, en el emblemático Auditorio de Tenerife Adán Martín, y dará comienzo a las 19:30 horas. Sobre el escenario, el inconfundible elenco de En Otra Clave ofrecerá un formato especial cargado de humor, canciones en directo y guiños a la actualidad, en un show pensado para disfrutar con amigos o en familia.
Será una velada diferente, donde la comedia canaria se mezcla con la música y el espíritu festivo de estas fechas, en uno de los espacios culturales más impresionantes de la isla.
¿Cómo participar en el sorteo?
¡Muy sencillo! Solo debes seguir estos pasos:
✅ Ser lector registrado en EL DÍA
✅ Completa el formulario con tus datos y acepta las bases del sorteo.
✅ ¡Y listo! Solo queda esperar con los dedos cruzados. 🤞🏼
Recuerda que la participación está abierta exclusivamente para lectores registrados en la web de EL DÍA. ¿Aún no lo eres? ¡Es muy fácil y gratuito! Regístrate en eldia.es. Solo te tomará unos minutos.
Formulario de participación:
¿Cuándo se conocerán a los ganadores?
El sorteo se celebrará al mediodía del viernes 26 de diciembre. Los ganadores serán contactados en ese mismo día, así que asegúrate de que tus datos de contacto están actualizados en tu perfil de usuario para que podamos avisarte rápidamente si resultas ganador. Puedes revisarlos y actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario.
🎭 No dejes pasar esta oportunidad de vivir el humor más canario y navideño desde el mejor asiento. 🎄
¡Mucha suerte a todos los participantes! 🍀🎄🎅🏼
