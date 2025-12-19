Nuevos indicadores para prever el riesgo de fallo respiratorio

Un nuevo estudio realizado en Canarias aspira a encontrar nuevos indicadores que permitan prever el riesgo de sufrir un fallo respiratorio o una fibrosis pulmonar. La investigación, liderada por el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), tratará de analizar cómo los factores genéticos y el microbioma influyen en el desarrollo de patologías respiratorias graves.

El estudio se centrará, en concreto, en patologías de gran impacto, como la fibrosis pulmonar idiopática – el endurecimiento de los pulmones que impide que funcionen bien– o el síndrome de distrés respiratorio agudo por causas infecciosas –un fallo respiratorio agudo–. Ambas patologías tienen una circunstancia común, y es que cuentan con una elevada mortalidad y un origen poco conocido.

Para esto último, se estudiará la interacción entre genes y microbioma y el desarrollo de estas patologías. El objetivo de identificar nuevos biomarcadores que permitan predecir de forma más precisa el riesgo de padecer estas dolencias y avanzar en terapias dirigidas a restaurar el equilibrio del microbioma.

La hipótesis de este estudio se asienta sobre la evidencia científica disponible, que eñala que la susceptibilidad genética de cada persona influye en cómo el organismo responde al daño, cicatrizando o defendiéndose frente a las infecciones.

A esta influencia se suma el papel del microbioma, el conjunto de microorganismos que habitan de forma natural en órganos como los pulmones o el intestino, y que desempeña una función clave en la regulación del sistema inmunitario.

Comprender la relación entre ambos factores abre la puerta a nuevas estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias que, en la actualidad, suponen un importante reto para la medicina.

La investigación está dirigida por la facultativa del complejo hospitalario Tamara Hernández Beeftink, quien ha obtenido una beca Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos III para continuar su línea de investigación.

Esta ayuda supone una financiación de 30.000 euros al año durante tres años para la Unidad de Investigación y ha sido la única concedida en Canarias para la contratación de personal doctor en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la salud.

Todos los proyectos de investigación realizados por el Hospital Universitario La Candelaria se desarrollan bajo la gestión directa del Instituto de Investigación Sanitaria de Canaria (IISC) y la dirección científica de los distintos investigadores principales.

El IISC está promovido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y por el Servicio Canario de la Salud, y tiene como objetivo fomentar la investigación en ciencias de la salud.