Doña Manolita recurrió a Negrín: una petición marcada por la angustia en tiempos de guerra

En octubre de 1937, en plena guerra de España, la lotera "Doña Manolita" pidió ayuda al presidente del gobierno, el canario Juan Negrín López, para localizar a su "sobrino carnal", Manuel Palenzuela de Pablo, que servía como teniente observador en el cuerpo de aviación de la República. Negrín, que procede "con todo interés", solo puede confirmar la muerte del militar.

Tres documentos originales e inéditos, pertenecientes al Archivo Negrín, desvelan este episodio de la guerra y contribuyen a dar a conocer las penalidades de la vida en la retaguardia. La lotera apela al "buen corazón" del presidente, a quien acude presa de la "angustia".

El primer documento son dos cuartillas manuscritas en tinta negra y fechadas el 3 de octubre de 1937. Se trata de la carta de Manolita de Pablo (1879-1951), el verdadero nombre de la "Doña Manolita" original que da nombre al famosísimo despacho de lotería abierto aún en Madrid, aunque ya no es propiedad de la familia.

En el manuscrito la lotera explica que hace dos meses que no se sabe nada de Manuel, pese a las numerosas gestiones que han realizado. La familia ha acudido "todos los días" al Ministerio de Guerra, Marina y Aire (sic), también al jefe del aeródromo, sin obtener resultado. Las últimas novedades del militar datan de dos meses atrás y de un lugar llamado Tarazona de la Mancha (Albacete).

"Dígnese disculpar la molestia que le doy y darme las noticias que con tanta angustia solicito (..), ruega Manuela de Pablo, antes de informar al primer ministro de que su sobrino es hijo del maquinista Ernesto Palenzuela Fernández, "que también perdió la vida por la causa".

Doña Manolita / ED

Manolita recuerda a Negrín que ya le había hablado de la muerte de Ernesto, ocurrida el 4 de mayo, "en mi Lotería", lo que indica que ambos se conocìan.

Los otros dos documentos corresponden a la respuesta del Subsecretario de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional, por un lado, y, por otro, a la nota de pésame que Negrín escribe para enviarla junto al documento militar.

A instancias de la presidencia del Gobierno, el Subsecretario de Aviación desvela que el teniente observador Palenzuela había muerto el 25 de agosto, dos meses antes de que Manolita escribiera su carta desesperada.

Documentos Doña Manolita / ED

El joven había perdido la vida en el Sector de Aragón "al ser derribado el avión de cuya tripulación formaba parte", aunque esta información no llegó a la familia hasta la intercesión del presidente."Lamento que la fatalidad me imponga en esta ocasión tener que comunicarle el heróico fin de su pariente", le escribe Negrín el 18 de octubre, en respuesta a la carta que había recibido tan solo quince días antes.

El doctor Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 1892 - París, 1956) presidió el gobierno de la 2ª República desde mayo de 1937 hasta 1945, ya en el exilio. Fue titular además de los ministerios de Hacienda -entre septiembre de 1936 y abril de 1938- y de Defensa, -desde abril de 1938 hasta marzo de 1939-.

Documento Doña Manolita / ED

Se conoce como Archivo Negrín al fondo documental de grandes proporciones que recoge documentación pública correspondientes a los ministerios que dirigió Negrín (Hacienda y Defensa) y a la Presidencia del Gobierno durante su mandato. También hay papeles privados e información relativa al exilio republicano.

El archivo salió de España en 1939 y no regresó hasta diciembre de 2013. Desde ese año lo gestiona la Fundación Juan Negrín en Las Palmas de Gran Canaria y ha sido consultado por decenas de historiadores y también por ciudadanos a título particular que, como doña Manolita, buscan noticias de familiares desaparecidos durante la guerra o el exilio.